VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp optužio je danas Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK) za „veštačko“ podizanje cena nafte, navodeći da to nije dobro i da on to neće prihvatiti.

„Izgleda da OPEK to ponovo radi. Uz rekordnu količinu nafte svuda, uključujući brodove no moru natovarene do vrha, cena nafte je veštački napumpana. To nije dobro i to neću prihvatiti!“, napisao je Tramp na Tviteru.

(Tanjug)