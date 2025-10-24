Tramp odlučio da prekine trgovinske pregovore sa Kanadom

Američki predsednik Donald Tramp (Trump ) odlučio je da odmah prekine trgovinske pregovore sa Kanadom, optužujući kanadske vlasti da su iskrivile reči njegovog prethodnika Ronalda Regana (Reagan) u reklamnoj kampanji protiv povećanja carina između dve zemlje.

„S obzirom na njihovo skandalozno ponašanje, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI SA KANADOM SE OVIM PREKIDAJU“, objavio je sinoć Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

„Fondacija Ronalda Regana je upravo objavila da je Kanada prevarantski koristila LAŽNU reklamu u kojoj Ronald Regan negativno govori o carinama“, naveo je predsednik.

On tu misli na reklamnu kampanju koju je finansirala kanadska provincija Ontario, aa oko 75 miliona dolara, a koji je bila usmerena na republikanske glasače.

Fondacija Ronald Regan je na mreži X saopštila da je kanadska reklamna kampanja selektivno koristila audio materijal iz radio obraćanja bivšeg republikanskog predsednika, iz aprila 1987. godine.

(Beta)

