Tramp potpisao: Preti li nam globalni trgovinski rat?

Američki predsednik potpisao je ukaz o značajnom uvećanju carina na uvoz čelika za 25 odsto i aluminijuma za 10 procenata.

Ovaj kontroverzan potez Donalda Trampa mogao bi da izazove globalni trgovinski rat.

Višim tarifama biće obuhvaćene zemlje Evropske unije i Kina, ali ne i Kanada i Meksiko, sa kojima Amerika i dalje pregovara o novom trgovinskom sporazumu.

“Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Steel into the United States”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2018