Tramp preti novim carinama zemljama koje ugrožavaju američku tehnologiju

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) zapretio je da će uvesti nove carine i ograničenja izvoza zemljama za koje navodi da ciljaju američke tehnološke kompanije.

„Porezi ili zakoni o digitalnim uslugama, kao i propisi o digitalnim tržištima, svi su osmišljeni da diskriminišu ili naštete američkoj tehnologiji“, napisao je kasno sinoć Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Čini se da je njegova izjava usmerena na evropske zemlje i organizacije koje su usvojile zakone kojima se regulišu pravila interneta.

Evropska unija ima Zakon o digitalnim tržištima i Zakon o digitalnim uslugama, koji se tiču konkurencije i moderiranja sadržaja.

Velika Britanija takođe uvodi porez na digitalne usluge.

Ukoliko se te „mere diskriminacije“ ne uklone, Tramp nije isključio mogućnost uvođenja „značajnih dodatnih carina“ na proizvode iz ovih zemalja ili uvođenja ograničenja izvoza američke tehnologije i čipova.

„Amerika i američke tehnološke kompanije više nisu ‘kasica prasica’ ili ‘otirač’ sveta“, dodao je američki predsednik.

Tramp je u junu otkazao trgovinske pregovore sa Kanadom kao odgovor za porez na digitalne usluge koji je planirala Otava, a koji je usmeren na američke multinacionalne kompanije kao što su Alphabet, Amazon i Meta. Kanada je ubrzo posle toga saopštila da otkazuje tu meru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com