Transparentnost lokalnih samouprava niska, najotvoreniji opet Novi Pazar

Transparentnost u radu jedinica lokalne samouprave (JLS) stagnira na dosta niskom nivou i već tri godine iznosi 52, a najotvoreniji grad je ponovo Novi Pazar, objavila je danas Transparentnost Srbija (TS).

Stagnacija prosečnog rezultat treću godinu zaredom, ukazuju da je veliki broj jedinica lokalne samouprave dosegao maksimum koji se može pružiti sa postojećim nivoom političke i administrativne volje i administrativnih kapaciteta.

Koordinator istraživanja Zlatko Minić rekao je da se ne može biti zadovoljan prosekom od 52.

„Ali je mnogo važnije da se održi transparentnost, ona ne sme biti samo pitanje administrativnih kapaciteta i političke volje, ili nešto sto se radi radi indeksa“, rekao je Minić i dodao da lokalne samouprave propisima treba da uspostave procedure transparentnosti.

U ovogodišnjem istraživanju 75 od 145 lokalnih samouprava je poboljšalo ocenu, dok lošiji rezultat

beleži njih 64, a u šest slučajeva rezultat je ostao nepromenjen.

Kada je reč o kategorijama, veliko pogoršanje je u oblasti „Informatori“, gde je nakon dve godine sa

prosekom iznad 70 odsto, broj onih koji ga imaju pao na 53,3 odsto.

U oblasti „Javne nabavke“ nastavlja se višegodišnji kontinuirani pad nakon izmena zakona i ukidanja obaveze objavljivanja informacija na sajtu naručioca i prosek je sada prvi put ispod 50 odsto, dok je u oblasti „Budžet“ oboren rekord od pre dve godine i sada je proseku 63,5 odsto. Razloga za brigu ima i u toj oblasti jer je zabeležen značajan pad broja javnih rasprava o budžetu koje su uključivale i otvoreni sastanak.

Novi Pazar, koji je ponovio izuzetan rezultat sa ocenom 97, četvrtu godinu zaredom je na vrhu tabele, a maksimalnoj oceni približilo se i Veliko Gradište koje ima indeks transparentnosti (LTI) 94. Na trećem mestu ponovo je Kanjiža, sa skorom 86. Na kraju, važno je ponoviti napomenu da loši rezultati u celini ili u nekim kategorijama ne znače nužno da je korupcija rasprostranjena u tim oblastima i u tim gradovima, a dobri rezultati ne pružaju garanciju da u nekoj JLS nema korupcije, već smanjuju mogućnost da loše upravljanje ili korupcija ostanu neopaženi.

Programski direktor TS Nemanja Nenadić rekao je da bi bilo najvažnije da se obezbedi veća dostupnost podataka o izvršenju budžeta.

„I Ministarstvo finansija i druga ministarstva imaju na koga da se ugledaju kad je reč o transparentnosti budžeta pojedinih opština“, naveo je Nenadić.

Pored najvažnije preporuke da opštine urede svojim aktima šta sve mora da se objavljuje, preporuka Transparentnosti Srbija nepromenjena je u odnosu na nekoliko prethodnih ciklusa, omogućiti održavanje dosegnutog nivoa transparentnosti, odnosno njen rast, kroz propisivanje procedura internim aktima.

Od značajne pomoći bilo bi i propisivanje određenih obaveza i procedura kroz akte na nivou republike koji treba da sadrže zaduženja i odgovornost za ispunjavanje propisanih zadataka.

LTI meri transparentnost, koja je jedan od najbitnijih antikorupcijskih preventivnih mehanizama, a ocena preslikava stanje u trenutku kada je istraživanje obavljeno odnosno kada su rezultati verifikovani.

(Beta)

