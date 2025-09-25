Transparentnost Srbija: Zakon o legalizaciji objekata – kršenje pravila i koruptivni rizici

Transparentnost Srbija saopštila je danas da bi najavljeno usvajanje na sutrašnjoj sednici Vlade Srbije predloga zakona kojim se na novi način uređuje legalizacija građevinskih objekata, značilo kršenje više zakona i poslovnika Vlade jer prethodno nije organizovana javna rasprava, niti je sprovedena analiza rizika od korupcije.

„Predložena zakonska rešenja nagrađuju vršenje krivičnih dela što građenje bez dozvole jeste, od 2009. godine, a ukoliko ih Vlada sutra usvoji, time će biti prekršene sve propisane procedure“, navedeno je u saopštenju.

Podseća se da bi, po najavi ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandre Sofronijević, Vlada već sutra trebalo da usvoji predlog zakona koji propisuje posebne uslove legalizacije građevinskih objekata, a zatim bi ga i Skupština usvojila u hitnom postupku.

„Time bi, prvo Ministarstvo, a zatim i sama Vlada Srbije prekršili izričitu obavezu koju imaju na osnovu Zakona o državnoj upravi i Poslovniku Vlade Srbije“, piše u saopštenju.

Transparentnost Srbija je objasnila da je na osnovu tih akata javna rasprava obavezna u slučaju donošenja ili izmene zakona ukoliko je ispunjen makar jedan od dva uslova da se zakonska materija uređuje na bitno drugačiji način ili da je reč o pitanju koje posebno zanima javnost.

Iako su očigledno ispunjena oba ta uslova, kako je navedeno, ne samo da resorno ministarstvo nije organizovalo javnu raspravu, već nacrt nije ni objavilo do danas.

Ukazano je i da je prve informacije o tim zakonskim izmenama saopštio predsednika Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za štampu, iako njegova nadležnost postoji tek pošto Skupština usvoji zakon, a ne pre nego što ga ministarstvo uopšte izradi.

„Hitnost i tajnovitost usvajanja se pravda sprečavanjem ‘buma divlje gradnje’, dok istovremeno resorna ministarka tvrdi da se na izmenama zakona dugo radi i da su u taj proces bile uključene razne institucije“, navela je Transparentnost Srbija.

Kroz ovu tvrdnju, ukazano je, zapravo se priznaje da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i drugi državni organi decenijama nisu radili svoj posao.

„Dodatno, to što informacija o legalizaciji nije bila dostupna svim divljim graditeljima, ne garantuje da ona nije bila dostupna prethodnih meseci onima koji su mogli da je dobiju od institucija i pojedinaca koji su bili uključeni u pripremu novih zakonskih rešenja“, piše u saopštenju.

Ukazali su da navodi o hitnosti imaju još manje opravdanja jer je sličan zakon aktuelna vlast donela 2015. godine.

„S obzirom da je tada pominjano 1,5 milion, a sada više od četiri miliona nelegalnih objekata, čini se da taj zakon nije doneo željene i rezultate i nema nikakvog razloga očekivati da će nakon usvajanja ovog zakona biti drugačije“, saopštila je Transparentnost Srbije.

Kako je ukazano, koruptivni rizici u ovom zakonu proizlaze pre svega iz toga što će divlji graditelji biti privilegovani u odnosu na građane i firme koje su poštovale propise.

Takođe, u protekloj deceniji objavljene su desetine, ako ne i stotine dokumentacijom potkrepljenih istraživačkih novinarskih tekstova o nelegalnoj izgradnji stanova i poslovnog prostora, pri čemu su dokumenti u većini slučajeva ukazivali da su investitori bili pojedini ili firme u vlasništvu ljudi koji su bliski aktuelnoj vlasti.

„Stoga je, s najavom ovog zakona, s pravom postavljeno pitanje da li njegov cilj da svoje individualne objekte legalizuju građani, ili se on donosi prevashodno radi interesa velikih investitora“, ukazala je Transparentnost Srbija.

Podsećju da su pre dve godine donete sporne izmene Zakona o planiranju i izgradnji s sbesplatnom konverzijom prava korišćenja u pravo svojine, a da do danas resorno ministarstvo nije objavilo listu „srećnih dobitnika“ te zakonske promene, iako je ona tražena od tog ministra pre usvajanja.

Dodaje se da je nedavno podignuta optužnica u vezi s jednim slučajem nelegalne legalizacije u Beogradu, upravo u vezi s jednim od slučajeva o kojima su pisali istraživački novinari.

„Kada se sve to ima na umu, još veći problem predstavlja to što u vezi sa ovim nacrtom Zakona nije rađena analiza rizika od korupcije. Ministarstvo je imalo zakonsku obavezu da nacrt Zakona dostavi Agenciji za sprečavanje korupcije radi izrade takve analize, a nema naznaka da je to učinjeno“, navela je Transparentnost Srbija.

Naglašeno je da se tako može očekivati da će Vlada Srbije usvojiti predlog zakona bez razmatranja koruptivnih rizika.

„To je posebno apsurdno u situaciji kada ista ta Vlada donosi planske dokumente za borbu protiv korupcije u kojima se oblast ‘građevinarstva i prostornog planiranja’ tretira kao jedna od onih gde je korupcija najviše raširena“, zaključeno je u saopštenju.

(Beta)

