Treća generacija poslovnih liderki Srbije obučena za posao

BEOGRAD – Treća generacija učesnica Mentorskog programa za preduzetnice koji organizuju AFA-All for All i Impact Hubu, u okviru USAID-ove inicijative WeFounders, uspešno je završila program i obučila se za razvoj i rast svog biznisa, saopštili su danas organizatori.

Program je omogućio preduzetnicama da od eminentnih eksperata uče o strategiji, liderstvu, finansijskom planiranju, marketingu, prodaji, umrežavanju, pregovaranju, samopromociji, kreiranju tima i ženskoj solidarnosti.

Učestvovalo je 11 preduzetnica iz najrazličitijih oblasti – od premium prehrambenih proizvoda, preko onlajn magazina, te škole za vizuelne efekte, pa sve do izrade naprednih mobilnih aplikacija.

(Tanjug)

