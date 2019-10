Trgovci, IT stručnjaci, mašinci i dalje najtraženiji

BEOGRAD – Na domaćem tržištu poslova su u osam meseci 2019. godine i dalje bili najtraženiji trgovci, IT stručnjaci i mašinci, dok je kao i prethodne godine, najteže bilo doći do frizera, kuvara, zidara i stolara, prema rezultatima analize sajta Poslovi.infostud.com.

U istom periodu, registrovan je 17-procentni porast broja oglasa na tom sajtu, pošto je po isteku avusta 2019. godine bilo objavljeno 32.402 raspisanih radnih mesta u odnosu na 27.689 aktivnih oglasa u prvih osam meseci 2018. godine, navodi se u saopštenju Infostuda.

Sa porastom broja oglasa za posao, povećao se za skoro tri odsto i broj kandidata koji su konkurisali na raspisane pozicije, te je u prvih osam meseci ove godine konkurisalo preko 172.000 kandidata.

Kategorije poslova u kojima su oglasi najčešće objavljivani su: trgovina i prodaja, IT, mašinstvo, administracija i elektrotehnike.

U IT oblasti najtraženiji su bili: JavaScript Developer, Java Developer, IT Help Desk / Support, .NET Developer i PHP Developer.

S druge strane, najtraženije pozicije van IT oblasti su bile: prodavac, komercijalista, vozač, magacioner, telefonski operater i administrativni radnik.

Na tržištu poslova koji ne zahtevaju visok stepen stručne spreme je i dalje najteže doći do kadrova iz oblasti nege lepote (frizer, kozmetičar), ugostiteljstva (kuvar, mesar, pekar), građevine (armirač, zidar ) i mašinstva (autolimar, metaloglodač, stolar).

Srednja stručna sprema je, kako pokazuje analiza, i dalje traženija, jer su je poslodavci tražili za više od polovine ukupnog broja raspisanih oglasa za posao.

S druge strane, za svega 11 odsto poslova bio je neophodan završen fakultet ili master, a za 35 odsto poslova visoka škola ili baćelor.

Ponovo je, kako je ocenjeno, zabeleženo neslaganje u ponudi i potražnji kroz stručnu spremu kandidata koji su konkurisali na ponuđene poslove, tako da su u potrazi za poslom u većoj meri bili kandidati sa završenom višom školom, fakultetom i masterom, nego kandidati sa srednjom stručnom spremom.

(Tanjug)