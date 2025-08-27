Trgovci sa ministrom finansija i trgovine postigli dogovor o ograničavanju marži

U Privrednoj komori Srbije danas je, povodom donošenja uredbe o ograničavanju trgovačkih marži, održan drugi sastanak predstavnika 26 trgovinskih lanaca sa ministrom finansija Sinišom Malim i ministarkom trgovine Jagodom Lazarević, sa ciljem da se zajednički radi na rešenjima usmerenim ka zaštiti standarda građana i očuvanju sektora trgovine.

Obrad Popović, predsednik Grupacije trgovaca prehrambenim proizvodima na veliko i malo PKS, istakao je da su na sastanku izneti predlozi radi što efikasnije primene uredbe o ograničavanju marži, koju Vlada Srbije treba sutra da usvoji.

Prema njegovim rečima, sastanak je bio težak, ali konstruktivan, a Vlada je izašla u susret pojedinim konkretnim predlozima trgovaca, saopštila je PKS. Ministarka trgovine ocenila je da današnji razgovor nije bio lak, ali da je ostvaren cilj da se zajednički učestvuje u donošenju mera.

„Ideja je da saslušamo komentare trgovaca, neke kritike i predloge, istovremeno vodeći računa o cilju i svrsi naših ekonomskih mera koje treba da se, na prvom mestu, reflektuju na cene i samim tim povećaju budžete naših građana“, rekla je Lazarević.

Istakla je i da sa predstavnicima trgovinskih lanaca predstoji zajednički rad na izradi više zakona u oblasti trgovine.

Ministar finansija potvrdio je da će Vlada Srbije sutra doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži i da se od ponedeljka, 1. septembra, na rafovima maloprodajnih lanaca u Srbiji očekuje najmanje 3.000 proizvoda sa sniženim cenama u 23 kategorije.

Kako je precizirao, u većim trgovinskim lancima broj proizvoda sa sniženom cenom biće znatno veći – čak i do 20.000, navodi se u saopštenju.

(Beta)

