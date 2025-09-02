Trgovci ukidaju akcijska sniženja zbog Uredbe Vlade Srbje o ograničavanju marži

Trgovci u Srbiji ukidaju akcijska pojeftinjenja kao odgovor na Uredbu Vlade Srbije o ograničavanju marži na 20 odsto.

Aplikacija trgovačkog lanca „Maksi“, kojom je potrošače preko telefona obaveštavao o sniženim cenama nije ukinuta, ali je za sada „prazna“ jer, kako su rekli u toj trgovini, pojeftinjenja nema.

U jednoj od prodavnica „Arome“ u Beogradu rekli su da „nema više akcijskih sniženja, jer su cene snižene“.

Vlada Srbije donela je 28. avgusta Uredbu kojom su ograničene trgovačke marže na 20 odsto, ali je njen tekst odmah narednog dana izmenjen, jer su trgovci pokušali da izvrše pritisak na dobavljače, ucenjujući ih da podignu rabat.

Nakon te izmene, Uredba je dopunjena ograničenjima logističkih rabata i drugih naknada koje su trgovci obračunavali dobavljačima.

Logistički rabat je ograničen na tri, a naknada za manjak i otpis robe na jedan odsto. Ranija Uredba nije imala ta ograničenja.

Nova mera koja je juče, 1. septembra stupila na snagu odnosi se na 23 kategorije proizvoda, odnosno na 20.000 proizvoda.

Vlada Srbije je ocenila da će ograničenje ukupne marže dovesti do ukupnog pada cena za 15 odsto.

(Beta)

