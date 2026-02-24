Tribina o komunikacijama o naučnim saznanjima 27. februara u Palati nauke u Beogradu

Tribina o komunikacijama o naučnim saznanjima biće održana 27. februara u Palati nauke u Beogradu, zadužbini Miodraga Kostića, najavljeno je danas.

Na tribini „Komunikacija nauke danas i sutra“ razgovaraće se o tome ko oblikuje način na koji javnost razume nauku i koliko su postojeće prakse rezultat strategije, a koliko lokalnih inicijativa i entuzijazma.

Tim skupom, koji Palata nauke organizuje u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Jagodini, biće otvena serija razgovora posvećenih naučnoj komunikaciji u Srbiji.

Događaj je namenjen svima koji se profesionalno ili interesno bave naukom i obrazovanjem – zaposlenima u naučnim i obrazovnim institucijama, naučnim komunikatorima, studentima, kao i široj publici zainteresovanoj za nauku, a sa ciljem da se kroz razmenu perspektiva i iskustava, doprinese jasnijem razumevanju trenutnog stanja i mogućih pravaca razvoja naučne komunikacije u Srbiji.

(Beta)

