Trija: Glavni stubovi budžetskog plana se neće menjati

RIM – Italija će se držati glavnih stubova svog predloga budžeta za 2019. godinu uprkos zahtevu Evropske komisije da revidira fiskalni plan, izjavio je danas ministar ekonomije Đovani Trija, a prenosi Rojters.

Evropska komisija je prošlog meseca odbila fiskalni plan Italije za iduću godinu, navodeći da je on u suprotnosti sa prethodno preuzetom obavezom redukovanja deficita i da ne garantuje smanjenje duga zemlje, koji je drugi po veličini u evrozoni u smislu procentualnog odnosa prema bruto domaćem proizvodu (BDP).

Izvršni organ Evropske unije dao je Rimu rok do 13. novembra da predstavi novi predlog budžeta, zapretivši pokretanjem disciplinskog postupka protiv Italije.

Trija je rekao da je vlada „zauzeta izradom odgovora Evropskoj komisiji u vezi sa najspornijim tačkama budžeta“.

Rim će pokrepiti argumentima „glavne stubove“ budžetskog plana, naveo je on u obraćanju u parlamentu.

Dodao je da je vlada opredeljena da ispoštuje maksimalni deficit od 2,4 posto BDP-a u 2019. godini, te da je usporavanje privrede učinilo da ekspanzivni budžet bude još potrebniji.

Istovremeno, potpredsednik EK nadležan za evro, Valdis Dombrovskis, izjavio je u Helsinkiju da Komisija smatra da se fiskalna računica Rima zasniva na „preterano optimističnim pretpostavkama“.

„U suštini, pretpostavka je da će ako… povećaju javnu potrošnju, to stimulisati ekonomiju i na način pomoći da se smanji budžetski deficit. Vidimo da se to zapravo ne ostvaruje“, rekao je on.

On je ponovo potvrdio da Komisija razmatra otvaranje postupka protiv Italije zbog previsokog deficita, ukoliko ne promeni predlog budžeta.

Nakon obraćanja Trije, prinosi na desetogodišnje italijanske obveznice porasli su na 3,46 odsto, na najviši nivo u poslednjih nedelju dana, povećavajući razliku u odnosu na prinose nemačkog bunda na iznad 300 bazičnih poena.

(Tanjug)