Trivan: Smanjiti primenu hemijskih sredstava u poljoprivredi

NOVI SAD – Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan istakao je danas da u poljoprivredi treba smanjiti primenu hemijskih sredstava kako se ne bi zagađivalo zemljište.

On je na otvaranju tematskog skupa „Poljoprivreda-od zagađivača do čuvara životne sredine- uslov za integracije u EU“ koji je danas održan u Novom Sadu ukazao i da poljoprivrednici treba da vode više računa kako ne bi zagađivali zemljište prekomernom upotrebom hemijskih supstaci, da ne koriste one koje su zakonom zabranjene, kao i da se kontinuirano obrazuju.

(Tanjug)