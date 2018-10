Trostruko veći iznos dinarske štednje nego krajem 2012. godine

BEOGRAD – Srbija ove godine Svetsku nedelju štednje, koja se obeležava od 29. oktobra do 2. novembra, dočekuje sa više nego trostruko većim iznosom dinarske štednje nego krajem 2012. godine, kažu u Narodnoj banci Srbije.

Prema podacima koje je NBS dostavila Tanjugu, na kraju septembra 2018. dinarska štednja građana iznosila je 56,4 milijardi dinara.

„To je više nego trostruko veći iznos nego krajem 2012. U prvih devet meseci ove godine, dinarska štednja je povećana za 6,2 milijardi dinara, odnosno za 12,3 odsto“, navode u NBS.

Devizna štednja građana u septembru dostigla je nivo od oko 9,7 milijardi evra, od čega najveći deo, 8,8 milijardi evra odnosi na štednju u evrima.

Od početka godine devizna štednja je zabeležila rast od 405,8 miliona evra, od čega se 356,9 miliona odnosi na rast štednje u evrima.

Prema poslednjim podacima, kamatna stopa na novopoloženu štednju u evrima stanovništva u avgustu 2018. u proseku je iznosila 0,79 odsto na godišnjem nivou. Posmatrano po ročnosti, one se kreću: 0,54 odsto za štednju ročnosti do jedne godine, 1,09 odsto za ročnost od jedne do dve godine i 0,92 odsto na štednju ročnosti preko dve godine.

Kamatne stope na dinarsku štednju su relativno više u poređenju sa deviznom štednjom i kreću se od 2,57 odsto za ročnost do godinu dana, do 3,99 odsto za ročnosti duže od dve godine.

U proseku, banke su na dinarsku štednju nudile kamatne stope u iznosu 2,61 odsto godišnje.

