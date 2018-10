Turska rafinerija traži izuzeće od sankcija prema Iranu

VAŠINGTON – Vodeća turska rafinerija, Tupras, pregovara sa zvaničnicima SAD-a kako bi dobila izuzeće koje bi joj omogućilo da kupuje iransku naftu i nakon što Vašington ponovno uvede sankcije energetskom sektoru Islamske Republike u novembru, javlja Rojters pozivajući se na industrijske izvore.

Sjedinjene Države se spremaju da uvedu nove sankcije iranskoj naftnoj industriji, pošto se Vašington ranije ove godine povukao iz nuklearnog sporazuma između Teherana i drugih svetskih sila, ali takođe razmatraju da ponude izuzeće od obaveze poštovanja sankcija nekim saveznicima koji zavise od iranskih isporuka.

Članica NATO-a, Turska, u velikoj meri zavisi od uvoza kako bi zadovoljila svoje energetske potrebe, a susedni Iran joj je jedan od glavnih snabdevača zbog blizine, kvaliteta njegove nafte i povoljne cenovne razlike.

Turska je već pokušala da smanji nabavke iz Irana uoči sankcija SAD-a, ali bi više želela da zadrži određeni nivo uvoza nafte iz te zemlje i posle novembra, izjavio je za Rojters jedan neimenovani industrijski izvor upoznat s tim pitanjem.

„Oni bi želeli da im se omogući da nastave s uvozom tri do četiri karga mesečno, kao što su to mogli za vreme prethodnih sankcija, ali ako im SAD kažu da obustave kupovine biće prinuđeni i radiće na tome da to ostvare“, rekao je taj izvor.

Turska je u avgustu uvozila oko 97.000 barela iranske nafte dnevno, a u septembru 133.000 barela dnevno, u odnosu na nešto više od 240.000 barela dnevno u aprilu, pokazuju podaci o praćenju tankera i isporukama.

U prve dve nedelje oktobra, Turska je kupila tri karga od po milion barela iranske nafte – što odgovara količini od oko 97.000 barela dnevno, ukoliko nije imala druge kupovine ovog meseca.

Predstavnik Stejt Diparmenta je, na pitanje da li Vašington pregovara sa Turskom o izuzeću, rekao da je Ministarstvo spremno da sarađuje sa zemljama koje smanjuju uvoz na bazi pojedinačnih slučajeva.

Brajan Huk, specijalni američki predstavnik za Iran, u poneđeljak nije direktno komentarisao bilo kakve razgovore o izuzimanju Turske, ali je kazao novinarima da zemlje koje traže da budu oslobođene od primene sankcija moraju da „objasne svoju specifičnu i posebnu situaciju“.

Huk je rekao da su ti razgovori privatni, napominjući da Stejt dipartment „nastoji da realizuje naše nacionalne bezbednosne ciljeve uzimajući u obzir i potrebe naših saveznika i partnera širom sveta“, prenosi Rojters.

(Tanjug)