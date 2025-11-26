U Belgiji zbog štrajka poremećen rad škola, aerodroma i javnog prevoza

Trećeg i poslednjeg dana opšteg štrajka u Belgiji, danas, otkazana je većina letova na aerodromu u Briselu, a javni prevoz bio je ozbiljno u kolapsu.Štrajk, koji su organizovali najveći sindikati u zemlji, poslednji je u nizu protesta protiv politike koalicione vlade koju predvodi premijer Bart de Vever. Demonstranti se protive predloženim reformama penzionog sistema i tržišta rada.

Aerodrom u Briselu otkazao je sve odlazne planirane letove, kao i 110 od ukupno 203 planirana dolazna leta.

Drugi najveći belgijski aerodrom, Šarlerua (Charleroi), saopštio je da očekuje ozbiljne poremećaje zbog nedostatka osoblja i da neće moći da garantuje uredno odvijanje letova.

Lokalni mediji navode da bi poslednji dan štrajka mogao biti i najteži, jer su njime obuhvaćene škole, javni prevoz i privatni sektor.

Za popodne je zakazan protest u Briselu. Na sličnim demonstracijama u oktobru bilo je oko 80.000 ljudi.

„Poruka budžeta vlade Barta de Vevera je surova: radite duže i napornije, uz sve manju sigurnost penzija, zdravstva i kupovne moći“, saopštio je socijalistički sindikat ABVV-FGTB na svom sajtu.

Predsednik liberalnog sindikata ACLVB Gert Trujens rekao je za belgijsku javnu televiziju VRT da žali što Vlada nije konsultovala sindikate.

„Dogovori se ne prave na ulici, to se dešava za pregovaračkim stolom, ali vam mora biti data prilika“, izjavio je Trujens, prenosi Rojters.

Iako je Vlada u ponedeljak postigla dogovor o budžetu za narednu godinu nakon više meseci napetih pregovora, time nije sprečila štrajk.

Vlada planira novi porez na banke, kao i povećanje poreza na avionske karte i prirodni gas.

Zajedno sa smanjenjem rashoda, ove mere bi trebalo da smanje budžetski deficit za 9,2 milijarde evra (10,6 milijardi dolara) do 2029. godine.

Po podacima centralne banke, budžetski deficit šestog najvećeg privrednog sistema evrozone ove godine će dostići 4,5 odsto bruto domaćeg proizvoda, uz javni dug od 104,7 odsto BDP-a – znatno iznad maksimalnih vrednosti dopuštenih pravilima EU.

(Beta)

