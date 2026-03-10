U Beogradu počeo drugi susret učesnika specijalizovane svetske izložbe Expo 2027

U Beogradu je danas počeo drugi susret učesnika specijalizovane svetske izložbe Expo 2027 kojem prisustvuje 451 delegat iz 138 zemalja.

Među predstavnicima zemalja učesnica Ekspa su vodeće svetske ekonomije poput Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Kine, a na skupu će biti i delegati iz Brazila, Meksika i Argentine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Japana, Rusije, Saudijske Arabije i Izraela, kao i iz ključnih država afričkog kontinenta – Južne Afrike, Nigerije, Egipta i Etiopije.

U Beograd su i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih najvažnijih svetskih međunarodnih organizacija i razvojnih agencija.

Tokom trodnevnog skupa u Beogradu okupiće se ministri, državni sekretari, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženih za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport.

Njihov zadatak biće da zajedno sa organizatorima definišu naredne korake i planove učešća svojih zemalja na „Expo 2027“, događaju koji će Beograd pretvoriti u globalnu platformu susreta ideja, kultura i inovacija.

Na otvaranju skupa ministar finansija Siniša Mali je rekao da je Srbija apsolutni rekorder po broju prijavljenih zemalja za specijalizovane izložbe, jer se do sada za „Expo 2027“ prijavilo 137 država, a učešće potvrdilo 130 zemalja, čime je premašen prethodni rekord Astane 2017, koja je okupila 117 zemalja.

„Svet je danas u Beogradu, a Beograd je danas svet u malom. I u uslovima velikih tenzija u svetu, ovo je možda prava slika i prilika kako svet treba da izgleda, ali takođe i uvod u ono što nas očekuje naredne godine u Srbiji“, kazao je Mali.

Potvrdio je da će 1. decembra ove godine učesnicima Ekspa biti uručeni ključevi njihovih paviljona, kao što je i predviđeno ugovorom

„Tokom 93 dana Ekspa biće prikazano 8.000 programa“, kazao je Mali i istakao da je Ekspo najveći događaj koji će Srbija organizovati i najveći u svetu iduće godine.

Tokom boravka u Beogradu stranim delegacijama biće predstavljeni dalji planovi razvoja Expo kompleksa, programski koncept izložbe, kao i ključni logistički i organizacioni koraci koji će odrediti narednu fazu priprema.

Specijalizovana međunarodna izložba „Expo 2027“, čija je tema „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com