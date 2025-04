U Beogradu regionalna konferencija o unapređenju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća

Regionalna konferencija o unapređenju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća „Open4Business: Osnaživanje MMSP u Zapadnom Balkanu – Put ka EU“ okupila je u Beogradu oko 500 učesnika i zakazano je 350 B2B sastanaka, izjavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

„Zadovoljstvo mi je da budem na ovom skupu, imajući u vidu značaj koji ima evropska mreža, u kojoj i mi učestvujemo. Samo u Srbiji, usluge evropske mreže preduzetništva koristilo je više od 10.000 malih i srednjih preduzeća sa 25.000 B2B sastanaka“, kazao je Čadež na otvaranju konferencije.

Taj skup organizuje Privredna komora Srbije u saradnji sa Generalnim direktoratom za proširenje i istočno susedstvo (DG ENEST) i Evropskom mrežom preduzetništva.

Čadež je rekao da će na forumu biti mnogo diskusija i informacija, a posebno o tome kako da mala i srednja preduzeća iskoriste najbolje nove instrumente finansiranja.

„Jedan od problema koji se godinama provlači je komplikovan pristup finansiranju malih i srednjih preduzeća, posebno na ovom području. EU svih ovih osam godina koliko zajedno radimo, aktivno učestvuje, radi na tome da poboljša svoje instrumente i pomogne našim kompanijama da dođu do znanja i kapitala“, rekao je on.

Ocenio je da je važno da kompanijama Zapadnog Balkana bude omogućen „što pre“ pristup jedinstvenom tržištu i pre formalnog članstva u EU.

„To je ono za šta se mi borimo, to je ono što je prepoznato i u planu rasta i to je ono na čemu moramo da radimo“, kazao je Čadež.

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žofre izjavio je da će na tom skupu biti reči o finansiranju i tehničkoj pomoći malim i srednjim preduzećima, dodajući da ta preduzeća mogu da dobiju kredite koji im omogućavaju da se modernizuju, dalje rastu i da stvaraju veći broj radnih mesta.

„Cilj svih nas je da se unapredi ekonomski rast i održivi razvoj. Obezbeđujemo na ovaj način razmenu iskustva. Imamo forum za razmenu informacija i za podsticaj privatnog sektora“, rekao je Žiofre.

Dodao je da su mnoge države iz tog regiona imale 600 miliona evra iz fondova EU, kao i da investicije ukupno iznose sedam milijardi evra.

„Podržavamo i inovacije i imamo poseban paket za privatni sektor, s obzirom da idemo na proširenje EU i sada je ideja da se države Zapadnog Balkana pridruže EU sve do 2027. godine. Želimo da se ekonomija u ovim zemljama prilagodi onome sto ima EU sve do pune integracije“, naveo je on.

Dodao je da EU podstiče razmenu robe, usmerena ka zajedničkom regionu plaćanja.

„Plan rasta podrazumeva podršku zemljama iz ovog regiona. Reforme, za koje su se obavezale sve vaše vlade, doprineće unapređenju poslovnog okruženja time što će se pojačati konkurentnost i vladavina prava“, rekao je Žofre.

Ministarka privrede u tehničkom mandatu Vlade Srbije Adrijana Mesarović istakla je da mikro, mala i srednja preduzeća predstavljaju kičmu srpske privrede, da ih ima aktivnih 110.000 i da zapošljavaju više od dve trećine radno sposobnog stanovništva.

„Jedan od prioriteta naše politike je spremnost i želja da odgovorimo na sve ekonomske izazove i očekivanja. Srbija nedvosmisleno ostaje na svom evropskom putu“, rekla je Mesarović.

Najavila je početak novog projekta koji koordinira Fakultet Tehničkih nauka iz Novog Sada, sa ciljem da se ojača veza između akademske zajednice i privrede.

(Beta)

