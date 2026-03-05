U Beogradu u izgradnji oko 15 hotela

U Beogradu je trenutno u različitim fazama izgradnje oko 15 novih hotela, koji bi do 2027. godine trebalo da obezbede dodatnih 1.500 soba, a predsednik Skupštine Asocijacije turističke industrije Srbije (ATIS) Vladimir Adžić je ocenio da će tražnja za smeštajem biti visoka i u Beogradu i do 100 kilometara od prestonice i lokacije izložbe EXPO, objavila je danas eKapija.

Adžić je kazao da su beogradski hoteli već uključeni u pripreme izložbe, kao i da su definisani osnovni pravci strategije i održani prvi koordinacioni sastanci svih zainteresovanih strana.

„Smatramo ipak da će pravi izazov biti radna snaga i profesionalni kadar, koji je nedovoljan i u normalnim uslovima i sa normalnom popunjenošću kapaciteta“, rekao je Adžić.

Mnogi hoteli, kako se navodi, planiraju povećanje kapaciteta između 20 i 40 odsto, dok se paralelno realizuju nove investicije u hotelsku infrastrukturu.

Procene, kako je rekao Adžić, ukazuju da će biti potrebno razmotriti i dodatna rešenja, poput alternativnog smeštaja, regionalnih kapaciteta i privremenih objekata, kako bi se odgovorilo na tražnju.

„Smatram da će možda i ključni resursi biti novoizgrađeni kapaciteti u Beogradu, a posebno novoizgrađeni i kvalitetni kapaciteti u regionu, koji će uz neki jednosatni shuttle bus prevoz do Expo-a omogućiti gostima da budu izvan gradske gužve, a opet relativno blizu svim dešavanjima. Zadovoljstvo kapacitetima će zavisiti pre svega od završetka trenutnih značajnih hotelskih projekata, poput hotela Intervontinental, Marriott i Ritz-Carlton hotela na Novom Beogradu, hotela Aquamarine u Golupcu…“, rekao je Adžić.

Istaknuto je da će održivost hotelskog sektora u Beogradu nakon EXPO-a zavisiti od promocije zemlje, održavanja turističke i transportne infrastrukture, kao i korišćenja novih kapaciteta za druge događaje i standardni turizam.

„EXPO 2027 predstavlja test za tržište. Održivost hotelskog sektora zavisiće od daljeg razvoja infrastrukture, transportnih kapaciteta i promocije zemlje“, rekla je rukovodilac istraživanja tržišta za region Jugoistočne Evrope u CBRE-u Jana Jovanović.

Očekuje se da Beograd zadrži i poveća kapacitet za domaće i međunarodne goste, pri čemu će popunjenost novih objekata zavisiti od daljeg upravljanja i turističke potražnje, piše eKapija.

(Beta)

