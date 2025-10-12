U Dubaiju počeo tehnološki sajam Expent North Star, Srbija ima svoj paviljon

Najveći svetski događaj za startape i investitore, „Expand North Star 2025“, otvoren danas u Dubaiju, a Nacionalni paviljon Srbije, na kome se predstavlja više od 20 domaćih startap kompanija, obišao je šeik Mansur bin Mohamed Al Maktum, sin vladara Dubaija Mohameda bin Rašida al Maktuma, saopštila je Privredna komora Srbije (PKS).

U okviru tog događaja koji se održava pod okriljem „Gitex Global“, potpisan je i Memorandum o saradnji koji garantuje prisustvo Srbije i 2026. godine na tom, kako je navela PKS u saopštenju, najvećem svetskom tehnološkom sajmu.

Memorandum su potpisali predsednik PKS Marko Čadež i direktorka „Gitex Global“ i izvršna potpredsednica „Dubai World Trade Centra“ Triksi Lomirman, a to partnerstvo predstavlja „nastavak strateškog pozicioniranja Srbije na globalnoj tehnološkoj sceni i značajan je korak ka daljoj internacionalizaciji domaćeg IT i inovacionog sektora“.

Tokom prvog dana manifestacije, predsednik PKS Marko Čadež obišao je srpske startapove na nacionalnom paviljonu i pružio podršku njihovim naporima da osvoje nova tržišta i povežu se sa investitorima, dodajući da srpski startapovi imaju šta da ponude svetu – znanje, inovacije i hrabrost da izađu na globalno tržište.

„Ovo je sjajna prilika ne samo da predstave svoje proizvode i ideje, već i da steknu nove partnere, investitore i prijatelje iz čitavog sveta. Naše prisustvo ovde nije slučajno – to je rezultat kontinuiranog rada na internacionalizaciji i prepoznavanju Srbije kao tehnološkog čvorišta ovog dela Evrope“, izjavio je Čadež nakon obilaska paviljona.

Predsednik PKS sastao se i sa predsednikom Privredne komore Dubaija Muhamedom Lutom sa kojim je razgovarao o budućoj saradnji dve poslovne asocijacije.

PKS je saopštila i da je prvog dana događaja u Dubaiju, srpski startap „Baby FM“ ušao u polufinale prestižnog takmičenja „Supernova Challenge“, čime se našao među top 100 startapova na svetu.

Kompanija „Baby FM“, članica srpske delegacije, razvila je nosivi uređaj za kontinuirano i realno-vremensko praćenje telesne temperature sa prediktivnom analitikom.

„Ovaj uređaj kliničke preciznosti koristi veštačku inteligenciju za rano otkrivanje infekcija i pruža podršku roditeljima i pedijatrima u donošenju pravovremenih zdravstvenih odluka. Osim u pedijatriji, Baby FM proširuje svoju inovaciju i na polje veterine kroz proizvod Pet FM – pametni nosivi uređaj za praćenje zdravlja kućnih ljubimaca, koji se već testira u Srbiji i Kaliforniji u saradnji sa kompanijom Rise Pet Health“, dodaje se u saopštenju.

Sajam „Expand North Star“, kako je navela PKS, predstavlja jedinstvenu platformu za povezivanje startapova sa investitorima, korporativnim partnerima i medijima, pružajući kompanijama priliku da osvoje nova tržišta, ostvare investicije i pozicioniraju se kao lideri u svojim oblastima.

Ovogodišnje izdanje obuhvata širok spektar inovacija i tehnoloških rešenja, a startapovi koji učestvuju pokrivaju sve najvažnije sektore: veštačka inteligencija (AI), finansijske tehnologije (fintech), zdravstvene tehnologije (healthtech), obrazovne tehnologije (edtech), mobilne aplikacije, e-trgovina (e-commerce), klimatske tehnologije (climate tech), agrotehnologije (agritech), gejming, blokčejn i Web3.

„Gitex Global 2025“ zvanično počinje sutra, a Srbija je zemlja partner.

(Beta)

