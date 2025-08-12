U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, jer ih u Kragujevcu nema, prenela je Televizija Kragujevac, pozivajući se na izjavu gradskog većnika za privredu Radomira Erića.

Erić je još naveo da grad Kragujevac trenutno ima 9.000 nezaposlenih.

Za dugogodišnjeg lidera Samostalnog sindikata grada Kragujevca i fabrike Zastava oružje Jugoslava Ristića dolazak radnika iz inostranstva u fabriku automobila nije iznenađenje.

„Jasno je da će doći radnici sa strane, jer za te zarade koje su nešto veće od 70.000 dinara očigledno je da ljudi u Kragujevcu nisu zainteresovani, jer od toga ne mogu da prežive. I zato se poseže za dolaskom radnika iz Nepala i Maroka, zemalja u kojima su ljudi jako siromašni“, kazao je agenciji Beta Ristić koji je predsednik Udruženja „Nova svetlost“.

On je naveo da u Nepalu, koji ima 27 miliona stanovnika, više od polovine ljudi ima manje od 1,25 dolala dnevno za potrošnju, dok Maroko sa 37 miliona stanovnika ima više od tri puta manji BDP od Srbije.

Prosečna zarada u Srbiji je, kako je kazao Ristić, oko 108.000 dinara, a u Kragujevcu je za par hiljada dinara niža od toga.

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu, objasnio je Ristić, radnik može da zaradi i oko 90.000 dinara, ako su mu radne sve subote, ali to znači da radi više od 40 časova u sedmici.

Ristić je naveo da je poznata priča da Fijat u Kragujevcu ne može da obezbedi radnike i da je već dovodio radnike iz Italije koje je, međutim, plaćao neuporedivo više nego radnike iz Srbije, oko 100 evra dnevno.

On smatra da bi, ako bi Fijat platio radnika 1.000 evra mesečno, i te kako obezbedio radnike da država Srbija koja ima trećinu udela u gragujevačkoj fabrici to može da reguliše.

„Davno su naši političari proklamovali da broj naših ljudi koji odlaze iz Srbije da rade na Zapadu treba da bude jednak broju onih koji dolaze iz inostranstva, te da je taj proces započeo. Poruka je da Srbija mora da ostane zona jeftinog rada. To je politika multunacionalnih kompanija koju podržava naša vlast“, tvrdi Ristić.

Predsednik regionalnog odbora metalaca centralne Srbije iz Samostalnog sindikatg Goran Milić rekao je agenciji Beta da domaći radnici koji se zapošljavaju u Fijatu ostaju par dana i „beže“ najverovatnije zbog niske zarade.

On dodaje da u fabrici automobila u Kragujevcu još nema radnika stranaca, ali da se uveliko „priča“ o njihovom zapošljavanju.

