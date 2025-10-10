U IQOS butiku u Kragujevcu predstavljena kolekcija IQOS × Seletti uređaja

U prostoru IQOS butika u šoping centru BIG Kragujevac, predstavljena je limitirana kolekcija uređaja IQOS ILUMA i, nastala kroz globalnu saradnju IQOS × Seletti. Ova kolekcija donosi spoj inovativne tehnologije i prepoznatljivog italijanskog dizajna, namenjena isključivo punoletnim korisnicima koji traže alternativu pušenju.

Seletti, italijanski dizajn studio sa tradicijom dugom preko 50 godina, poznat je po svom nekonvencionalnom pristupu proizvodima za svakodnevnu upotrebu. Njihov rad kombinuje umetnost, pop kulturu i funkcionalnost, često pomerajući granice između dizajna i avangarde. Od banana lampe koja svetli, do skulpturalnih lampi u obliku majmuna koji drže sijalicu. Njihove šolje i čaše izgledaju kao da su od plastike, iako su zapravo izrađene od finog porcelana, čime se brišu granice između svakodnevnog predmeta i umetničkog izraza.

Saradnja sa IQOS-om prvi put je predstavljena na prestižnoj Nedelji dizajna u Milanu, kroz umetničku instalaciju pod nazivom CuriousX: Sensorium Piazza. Ova instalacija bila je uvod u kolekciju koja je sada dostupna i korisnicima u Srbiji – uključujući i one u Kragujevcu, gde je kolekcija prikazana u novootvorenom IQOS butiku.

U Kragujevcu, posetioci su imali priliku da izbliza vide limitiranu seriju IQOS ILUMA i uređaja, koji se odlikuju sofisticiranim teksturama i crno-zlatnim akcentima, inspirisanim

Seletti estetikom. Ova kolekcija osmišljena je kao vizuelna izjava – za korisnike koji ne prave kompromis između funkcionalnosti i stila.

IQOS butik u Kragujevcu je prvi te vrste u ovom gradu, i osim prodajnog prostora, nudi i mesto za informisanje, interakciju i upoznavanje sa proizvodima. Događaj je bio prilika da se lokalnoj zajednici predstavi saradnja koja pomera granice dizajna i komunikacije, uz atmosferu koja podstiče dijalog i razmenu ideja.

Tokom večeri, zvanično je objavljeno ime punoletnog IQOS korisnika koji će otputovati u Milano, gde će prisustvovati globalnom događaju brenda.

*IQOS nije proizvod bez rizika i sadrži nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne korisnike.

(Beta)

