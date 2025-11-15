U Kini, na jednom od najvećih foruma, predstavljeni privredni potencijali Srbije

Privredni potencijali Srbije predstavljeni su u kineskom gradu Čengduu, na jednom od najvećih kineskih foruma u okviru projekta „Pojas i put“, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

U saopštenju piše da su na forumu posvećenom „Dijalogu sa ekonomijama Evrope“ prezentovani trenutni ekonomski prioriteti i potencijali privrede Srbije za saradnju sa kineskim partnerima.

Potpredsednik PKS Ivan Bošnjak je učesnike foruma upoznao i sa investicionim mogućnostima i specifičnim sektorima koji su otvoreni za kineske tehnologije i zajedničke projekte.

PKS je dodala i da su prezentacije doprinele vidljivosti Srbije i spremnosti da aktivno gradi nove modele saradnje s poslovnim zajednicama sveta.

Potencijale su predstavili i predstavnici Poljske, Mađarske, Slovačke, Slovenije i Hrvatske, navodi se.

Forum je organizovan sa ciljem jačanja ekonomskog povezivanja i unapređenja poslovne saradnje između Kine i država učesnica.

Skup je okupio predstavnike državnih institucija, privrednih komora i poslovnih zajednica Kine i evropskih zemalja.

Predstavljeni su i investicioni potencijali Čengdua, glavnog grada kineske pokrajine Sečuan, na čijem području živi više od 10 miliona ljudi.

(Beta)

