U Kini, na jednom od najvećih foruma, predstavljeni privredni potencijali Srbije

U saopštenju piše da su na forumu posvećenom „Dijalogu sa ekonomijama Evrope“ prezentovani trenutni ekonomski prioriteti i potencijali privrede Srbije za saradnju sa kineskim partnerima.
Potpredsednik PKS Ivan Bošnjak je učesnike foruma upoznao i sa investicionim mogućnostima i specifičnim sektorima koji su otvoreni za kineske tehnologije i zajedničke projekte.
PKS je dodala i da su prezentacije doprinele vidljivosti Srbije i spremnosti da aktivno gradi nove modele saradnje s poslovnim zajednicama sveta.
Potencijale su predstavili i predstavnici Poljske, Mađarske, Slovačke, Slovenije i Hrvatske, navodi se.
Forum je organizovan sa ciljem jačanja ekonomskog povezivanja i unapređenja poslovne saradnje između Kine i država učesnica.
Skup je okupio predstavnike državnih institucija, privrednih komora i poslovnih zajednica Kine i evropskih zemalja.
Predstavljeni su i investicioni potencijali Čengdua, glavnog grada kineske pokrajine Sečuan, na čijem području živi više od 10 miliona ljudi.
(Beta)
