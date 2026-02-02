U Nemačkoj gradski javni prevoz paralisan štrajkom

Javni gradski prevoz u Nemačkoj danas je uglavnom paralisan štrajkom na koji je pozvao sindikat Ver.di, zahtevajući veće plate i bolje uslove rada.

Poremećajima su u vreme jake zime i veoma niske temperature doprineli led na ulicama i putevima.

Širom zemlje, osim u Donjoj Saksoniji (severozapad), metro, ​​autobusi i tramvaji nisu prevozili putnike, dok su vozovi nastavili da saobraćaju.

Oko 100.000 zaposlenih u 150 gradskih prevoznih i autobuskih kompanija pozvano na štrajk, prema podacima sindikata.

„Ako ne štrajkujemo za bolje uslove rada, radna mesta će ostati jednako neprivlačna kao što smo videli poslednjih godina“, rekao je za nemački javni emiter ZDF šef odeljenja za autobuse i vozove u sindikatu Andreas Šakert (Schackert).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com