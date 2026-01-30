U Nišu prošle godine 156.000 turista, u Niškoj Banji 4.500

Grad Niš je prošle godine posetilo skoro 156.000 turista, što je za 0,3 odsto manje u odnosu na 2024. godinu, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U Nišu je broj noćenja opao za 5,1 odsto i iznosio je 328.450.

Prošle godine u Nišu je bilo više stranih nego domaćih turista: zvanična statistika je izbrojala 91.353 stranca i 64.626 domaćih turista.

Nišku Banju je čitave 2025. posetilo svega nešto više od 4.500 turista, što je 16,5 odsto manje u odnosu na 2024. godinu. Tamo dolaze prvenstveno domaći gosti kojih je bilo 3.089, a stranih samo 1.452. Broj noćenja u Niškoj Banji je 2025. godine opao u odnosu na 2024. za 20 odsto i iznosio je 24.733.

Po podacima Republičkog zavoda za statisku, najposećniji grad u Srbiji u prošloj godini bio je Beograd sa skoro 1.500.000 turista, najposećenija banja je Vrnjačka Banja sa 202.000 gostiju, a najposećnija planina je Zlatibor sa 456.000 gostiju.

(Beta)

