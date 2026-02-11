U Palati nauke februar posvećen ženama u nauci, a danas od 17 sati panel

Palata nauke u Beogradu saopštila je da je februar posvećen ženama u nauci i najavila da će danas biti održan panel "Ona i nauka: Putevi mladih naučnih" povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci.

U 17.00 u sali Reč, kako se navodi, razgovoraće naučnice Jelica Milošević (Hemijski fakultet u Beogradu), Milica Martinović (Medeicinski fakultet u Nišu) i Jelica Cinocivić (Elektrotehnićki fakultet u Beogradu).

Najavljeno je da će fokus panela biti na ličnim pričama, iskustvima i izazovima sa kojima se žene u nauci susreću, kao i pričama kako strast, upornost i podrška oblikuju profesionalni put.

Ulaz je besplatan i prijave nisu potrebne.

U Palati nauke od 17. do 20. februara u periodu od 9 do 16 časova biće realizovan edukativni program „Game changers: Neverovatna STEAM avantura za devojčice“, namenjen uzrastu od 7-15 godina.

Kroz kreativne i istraživačke aktivnosti, učesnice će raditi na projektima koji spajaju nauku, umetnost i tehnologiju od izrade i programiranja LEGO robota, 3D

štampe, elektronike, aktivnosti inspirisanih velikim umetnicama do interaktivnog upoznavanja grada.

Program je osmišljen kao prilika da se upoznaju rad i stvaralaštvo znamenitih Beograđanki, ali i naučnica koje danas žive nauku posvećeno radeći u istraživačkim centrima Palate nauke.

Kupovina ulaznica za učešće u kampu moguća je putem linka https://palatanauke.rs/dogadjaji/game-changers/.

Tokom februara, svakog četvrtka i petka, Palata nauke realizuje naučno popularna predavanja.

Redovni program predavanja petkom je, tokom februara, upotpunjen programom „Četvrtkom u 4“, koji Palata nauke realizuje u saradnji sa ETF-om, u okviru kog predstavnici ETF-a i istraživačkih centara Palate nauke predstavljaju projekte i oblasti kojima se bave.

Predavanja su besplatna, a više detalja dostupno je na linku: https://palatanauke.rs/dogadjaji/.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com