U PKS 16. marta izložba i aukcija dečjih radova, za pomoć sigurnim kućama

Ministarka bez portfelja Tatjana Macura najavila je danas da će 16. marta u Privrednoj komori Srbije (PKS) biti održana izložba dečjih likovnih radova, od kojih će četiri nagraditi kabinet, a ostali će biti na aukciji privrednim subjektima, s ciljem da se pomogne insititucijama i organizacijama koje se bave prevencijom nasilja kom su izložene žene.

Macura je u PKS na predstavljanju kampanje „Žene pokreću Srbiju“, rekla da je konkurs organizovan prošle godine za učenike osnovnih i srednjih škola, na temu kako oni vide jednakost.

„Zajedno sa PKS došli smo na ideju da organizujemo izložbu i tako uključimo privredni sektor. Mislimo da je važno podizanje svesti i način na koji privredni subjekti mogu da se uključe u ovu temu i pokažu visok nivo društvene odgovornosti je ustvari nešto što može da nas sve okupi oko zajedničkog cilja i da u budućnosti postanemo društvo koje je nultotolerantno na nasilje“, rekla je ministarka.

Istakla je da je kampanja „Žene pokreću Srbiju“ započeta krajem prošle godine u saradnji sa tri organizacije koje okupljaju preduzetnice u Srbiji i to su Klub preduzetnica iz Beograda, Vizija iz Kragujevca i preduzetnice iz Vojvodine.

„Želimo da postignemo da preduzetnice koje žive i rade ovde u Srbiji da se povežu da, da im pomognemo da razmenjuju svoja znanja i iskustva, da im pomognemo da unapređuju svoje biznise. PKS je dragocen partner i saradnik, jer ćemo imati neke aktivnosti rasprostranjene širom Srbije u okviru komora“, navela je Macura.

Dodala je da će biti najmanje tri aktivnosti i centralni događaj kojim će okupiti veliki broj preduzetnica.

Istakla je da od ukupnog broja preduzetnika u Srbiji, više od 30 odsto čine preduzetnice.

Macura je istakla i treću kampanja, koja se realizuje u saradnji sa PKS, nacionalna inicijativa u fertilitetu „Za srce vaše“, koja je počela početkom januara ove godine.

„Različite su ciljne grupe kojima se obraćamo, na prvom mestu su mladi koji završavaju srednje škole i gimnazije, zatim mladi do 30 godina zivota i otvaranje dijaloga s privrednim subjektima“, rekla je ministarka.

Vlasnica vinarije „Alhemija“ i članica Sekcije za žensko preduzetništvo PKS Nataša Silađi kazala je da je pralelno vodeći svoju vinariju prolazila i kroz golgotu i nasilje.

„Ništa u toj priči nije bilo lako i jednostavno, ali jeste uz podršku insititucija. Pre godinu dana sama sam organizovala humanitarnu akciju, gde je moja uništena venčanica, tako mi vraćena, prodata za 10.000 evra i podeljena za 19 samohranih majki“, rekla je Silađi.

Istakla je da je izložba i aukcija likovnih radova značajna, jer će biti pomoć sigurnim kućama, koje su prvo mesto kom se žene obrate za pomoć.

Silađi je pozvala sve žene da prijave nasilje.

Direktroka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić istakla je da je ekonomsko osnaživanje žena jedan od prioriteta rada PKS.

Podsetila je da je PKS pre osam godina formirala Sekciju za žensko preduzetništvo, koja je predstavlja organ koji okuplja sve preduzetnice u Srbiji.

„Naš cilj je da okupimo sva opšta udruženja u Srbiji i sv udružena poslovnih žena i žena na lokalu u jednu zajedničku platformu kako bismo im pomogli da svoje proizvode i usluge plasiraju kao jedistvene, da povećaju svoju vidljivost i doprinesemo njihovom osnaživanju“, rekla je Simanić.

(Beta)

