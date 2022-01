U ponoć počinje prijavljivanje mladih za 100 evra pomoći

BEOGRAD – Od ponoći počinje prijavljivanje građana starosti od 16 do 29 godina za dobijanje državne pomoći u izosu od 100 evra.

Mladi se za novčanu pomoć mogu prijaviti na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs , od 15. do 30. januara.

U cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije kovida 19, Vlada Srbije omogućava svim državljanima Srbije od navršenih 16 do navršenih 29 godina koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, da u februaru dobiju jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra, odnosno 11.758,56 dinara, kažu u Ministarstvu finansija.

Pomoć se isplaćuje na osnovu Zakona o privremenom registru državljana Srbije starosti od 16 do 29 godina.

To znači da svi državljani Srbije koji su do 13. januara napunili 16 godina imaju pravo na ovu novčanu pomoć, odnosno svi koji do tog datuma nisu napunili 30 godina.

Nakon unošenja ličnih podataka (JMBG, broj lične katre i ime banke) biće zavedena prijava čiji će status moći da se proveri na navedenom portalu.

Ukoliko državljanin nema račun u banci, potrebno je samo da izabere banku u kojoj će mu automatski biti otvoren namenski račun, objašnjavaju u Ministarstvu finansija.

Prijavljeni državaljnin će, nakon obrade prijave, iznos novčane pomoći moći da podigne sa svog ili namenskog računa.

Primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija novčana pomoću se uplaćuje bez podnošenja prijave.

„Nakon toga ličnom kartom, svojim dokumentom odete i podignete taj novac“, rekao je ranije ministar finansija Siniša Mali.

Najavio je da će mladima novčana pomoć biti isplaćena 1, 2, i 3. februara, kao i da ga mogu podići u banci sa ličnom kartom.

(Tanjug)

