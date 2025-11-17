U SAD avio-saobraćaj ponovo bez ograničenja

Obnavljaju se redovni komercijalni letovi u SAD pošto je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) ukinula ograničenja broja letova na 40 glavnih aerodroma, uvedena tokom 43-dnevne blokada finansiranja savezne vlasti (Shutdown), najduže u istoriji SAD, koja je zaustavila aktivnosti velikog dela savezne administracije i isplatu plata, subvencija i dotacija.

Sekretar za saobraćaj SAD Šon Patrik Dafi i administrator FAA Brajan Bedford su u zajedničkom saopštenju naveli da avio prevoznici mogu da nastave redovne letove danas od šest časova ujutro po istočnoameričkom vremenu (12 časova po evropskom vremenu).

Pošto je došlo do manjka kontrolora letova jer nisu bili plaćeni više od mesec dana, a ionako ih je hronično nedovoljno, Uprava FAA je isprva nameravala da broj letova pre svega na unutrašnjim linijama smanji za 10 odsto, ali je povremeno na nekim aerodromima toga bilo i više.

Dafi je naveo da zabrinjavajući podaci o bezbednosti pokazuju da je to bilo neophodno kako bi se smanjio pritisak na vazduhoplovni sistem, i pomoglo u upravljanju sve većim nedostatkom osoblja u objektima kontrole leta, kad je obustava rada vlade ušla u drugi mesec, a poremećaji letova počeli su da se gomilaju.

Kontrolori leta bili su među federalnim zaposlenima koji su morali da nastave da rade bez plate.

Tokom blokade nisu primili dve plate.

Sekretar za saobraćaj Dafi nije dao konkretne podatke o bezbednosti koji su doveli do smanjenja broja letova, ali je kao razloge naveo izveštaje o avionima koji su tokom obustave rada dsopeli preblizu jedan drugom, više upada na pistu i zabrinutost pilota zbog reakcija kontrolora.

Rukovodioci avio-kompanija su nakon ukidanja ograničenja izrazili optimizam da će operativni rad dovesti u red pre perioda masovnih porodičnih putovanja povodom Dana zahvalnosti, 27. novembra.

FAA je tokom blokade rada vlade ograničila aviosaobraćaj pozivajući se na bezbednosne probleme, zbog sve većeg nedostatka osoblja u objektima za kontrolu letenja.

Ograničenje je na snazi bilo od 7. novembra, i uticalo je na hiljade letova širom SAD.

Među pogođenim aerodromima bili su i oni u velikim čvorištima poput Njujorka, Čikaga, Los Anđelesa i Atlante.

Smanjenje broja letova je počelo sa u proseku četiri odsto, a kasnije je povećano na šest odsto.

Prošlog petka, FAA je prosečno ograničenja vratila na tri odsto, navodeći da se zapošljavanju kontrolora leta poboljšava od kraja blokade rada američke vlade 12. novembra.

Broj letova otkazanih prošlog vikenda bio je najmanji od početka ograničenja i znatno manji od tri odsto koje je FAA zahtevala za subotu i nedelju.

Podaci kompanije za avio analitiku Sirijum pokazali su da je prošlog vikenda bilo otkazano manje od jedan odsto svih letova.

Onlajn platforma za praćenje letova FlajtAver saopštla je da je u subotu bilo otkazano 315, a u nedelju 149 letova.

U saopštenju uprave piše da je njen tim za bezbednost preporučio da se naredba o ograničenju poništi nakon „detaljnih pregleda bezbednosnih trendova i stalnog pada broja događaja koji pokreću zapošljavanje u objektima za kontrolu leta“.

Uprava navodi da zna za „navode o nepoštovanju (naredbe) od strane prevoznika“, bez detalja.

Najviše letova bilo je otkazano 9. novembra, kada su avio prevoznici obustavili više od 2.900 letova zbog naredbe FAA, kao i stalnog nedostatka kontrolora leta i lošeg vremena u delovima zemlje.

Uslovi su počeli da se poboljšavaju tokom prošle nedelje, jer se sve više kontrolora vratilo na posao, zbog vesti da je američki Kongres blizu dogovora o okončanju obustave finansiranja rada saveznih vlasti.

To je podstaklo FAA da obustavi planove za dalje povećanje cena letova.

(Beta)

