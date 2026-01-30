U Smederevu počelo punjenje novih rezervoara za skladištenje naftnih derivata

U Smederevu je danas počelo punjenje evrodizelom novoizgrađenih rezervoara za skladištenje naftnih derivata, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije.

Svi novi rezervoari u Smederevu su u vlasništvu Republike Srbije, od čega su dva Uprave za rezerve energenata u sastavu Ministarstva, a četiri za potrebe robnih rezervi, kojima upravlja Republička direkcija za robne rezerve.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović je rekla u Smederevu da će tih šest novih rezervoara značiti dodatnu energetsku sigurnost za građane i privredu.

Prve količine već stižu brodovima, oko 9.500 tona je u procesu punjenja, a do kraja nedelje stići će ukupno 26.000 tona evrodizela, rekla je ministarka.

Od ukupno šest izgrađenih rezervoara, od kraju 2025. godine su spremna četiri u kojima će biti uskladištene 64.000 tone evrodizela, a do sredine februara biće korišćena i preostala dva, kada se prikupe odobrenja nadležnih institucija i u njima će biti još oko 32.000 tona goriva, odnosno ukupno 96.000 tona naftnih derivata, navela je ministarka.

Po njenim rečima, obavezne rezerve naftnih derivata u prethodne tri godine su povećane sa količine 33 dana prosečnog dnevnog uvoza, na sadašnjih 52 dana.

Cilj je da se ove godine rezerve povećaju za dodatnih 15 dana, odnosno blizu 70 dana prosečnog dnevnog uvoza, što će biti dvostruko više nego pre četiri godine, rekla je Đedović Handanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com