U Srbiji cene lične potrošnje 0,2 odsto više nego u julu, a 4,7 odsto više nego godinu pre

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu su u odnosu na jul u proseku bile veće 0,2 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Potrošačke cene u avgustu 2025. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 4,7 odsto.

U poređenju sa decembrom 2024. godine potrošačke cene su povećane u proseku 3,5 odsto.

U avgustu su u odnosu na juč porasle cene u grupama robe i usluga Rekreacija i kultura (0,9 odsto), Restorani i hoteli (0,8 odsto), Hrana i bezalkoholna pića (0,6 odsto), Zdravlje (0,4 odsto), Oprema za stan i tekuće održavanje (0,2 odsto) i Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (0,1 odsto).

Pad cena je zabeležen u grupi Odeća i obuća za jedan odsto i u grupi Transport 0,4 odsto.

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale, naveo je RZS.

RZS je objavio i indekse cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva koje su u julu ove godine u odnosu na jul 2024. povećane 36,2 odsto.

Tu je najveće poskupljenje bilo u grupi Voće (114,8 odsto).

U periodu januar-jul 2025. godine u odnosu na isti period 2024, najveća poskupljenja su u grupama Žita (12,9 odsto) i Voće (67,7 odsto).

(Beta)

