U Srbiji povećana kupovinu goriva, privatnici ga otežano nabavljaju

Kupovina goriva na pumpama u Srbiji je značajno povećana a na pojedinim je duplirana, rekli su vlasnici benzinskih stanica za Betu.

Vlasnik pumpi „Knez petrol“ Srđan Knežević rekao je da je danas prodao 15.000 litara goriva, duplo više nego ovih dana.

„Svi kupuju više, građani pune rezervoare, firme i poljoprivrednici toče u kante i burad. Problem je i što mi sve teže u veleprodaji nabavljamo gorivo jer naftne kompanije, veliki uvoznici, čuvaju gorivo za svoje pumpe“, rekao je Knežević.

Istakao je da povećanje cene dizela od danas za tri dinara, dizela na 203 dinara i benzina na 184 dinara ne može da pokrije ni pola troškova.

„Povećanje prodajne cene goriva za tri dinara po litru kada ovoliko raste nabavna cena, nije ništa“, kaže Knežević.

Vlasnica pumpi „Radun Avia“ Jelena Radun rekla je da cena goriva u veleprodaji nenormalno skače i da je danas kod Naftne industrije Srbije bila 190 dinara za dizel, a da je za ponedeljak najavljena 196 dinara.

„Već se govori da će od ponedeljka uvozna cena dizela biti 210 dinara. Mi smanjujemo maržu, umesto 21 dinar po litru pala je na 10 dinara po litru“, rekla je Radun.

Pojedini vlasnici pumpi, kako Beta nezvanično saznaje, razmišljaju da ih zatvore.

Zbog visokog posebnog poreza, akcize na dizel od oko 73 dinara, poreza na dodatu vrednost i pojedinih naknada, Srbija ima skoro najskuplje gorivo u regionu.

