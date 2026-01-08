U Srbiji se, posle Francuske, najviše kradu pošiljke razne robe u transportu

Srbija se na izmaku 2025. ponovo našla u samom vrhu evropske liste krađa tereta, pokazuje najnoviji izveštaj Udruženja za zaštitu transportovane imovine – TAPA EMEA, nakon rekorda sa kraja 2023. godine kada je vrednost ukradene robe bila veća od pet miliona evra, prenela je eKapija.

Na spisku „najskupljih“ krađa prijavljenih u novembru 2025. u sistem TIS (TAPA EMEA Intelligence System), jedan incident iz Srbije zauzeo je drugo mesto – reč je krađi vozila za prevoz novca u Raškoj, o kome su izveštavali i srpski mediji.

TAPA ne objavljuje javno sve detalje o krađama koje članice prijavljuju, a za ovaj incident, u okviru mesečnog izveštaja Cargo Crime Monitor, objavili su samo „da se dogodio 17. novembra u Raški, da su maskirani napadači, naoružani vatrenim oružjem, presreli vozilo koje je transportovalo novac, primorali dva radnika obezbeđenja da napuste vozilo i pobegli sa oko dva miliona evra“, prenela je eKapija.

Kako je navedeno, ovaj slučaj izdvojen je kao jedan od najtežih zabeleženih kargo zločina u regionu Evrope, Bliskog istoka i Afrike tokom novembra, u kome je TAPA-in informacioni servis (TIS) registrovao ukupno 570 novih krivičnih dela povezanih sa krađom tereta.

Na prvom mestu liste za ovaj period nalazi se Francuska, gde su 22. novembra iz jednog skladišta ukradeni parfemi u vrednosti od 2,48 miliona evra.

Slučaj iz Italije je na trećem mestu, nakon sofisticiranog napada na farmaceutsko skladište u Santa Mariji Kapua Vetere, gde su počinioci, zaobilazeći video-nadzor, došli do lekova čija je vrednost procenjena na oko dva miliona evra.

Četvrto mesto zauzela je Velika Britanija, gde su u Oksfordu uhapšena četvorica osumnjičenih nakon napada na vozilo iz kojeg su ukradeni gotovina i luksuzni satovi u vrednosti od 1,55 miliona evra.

Na petom mestu je slučaj iz Rusije, gde je zaposleni u jednoj logističkoj kompaniji u Moskvi uhapšen zbog pronevere gotovine u iznosu od gotovo 1,46 miliona evra, prenela je eKapija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com