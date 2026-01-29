U utorak ministri Zapadnog Balkana s Evropskom komisijom o problemima kamionskih prevoznika

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (BiH) Luiđi Soreka obavestio je danas predsedavajuću Saveta ministara BiH Borjanu Krišto da će u utorak, 3. trećeg februara, biti sastanak ministara svih država Zapadnog Balkana s predstavnicima Evropske komisije o problemu uslova rada prevoznika iz regiona na području EU.

Soreka u telefonskom razgovoru obavestio Krišto o novoj viznoj strategiji Evropske komisije kojom su profesionalni vozači kamiona prvi put prepoznati kao posebna kategorija, navedeno je u saopštenju Saveta ministara BiH.

Krišto i Soreka su uputili zajednički poziv Konzorcijumu prevoznika u BiH da prekinu blokadu granica za teretni saobraćaj prema zemljama Šengena, pošto je Evropska komisija pokrenula hitno rešavanje njihovih problema.

„S obzirom na veliku štetu i finansijske gubitke koje (zbog blokade) trpi privreda BiH, kao i celog regiona, te uz uvažavanje činjenice da je EU već pokrenula institucionalne procese za hitno rešavanje ovog pitanja, upućen je zajednički poziv Konzorciju prevoznika na konstruktivan pristup rešavanju problema s kojim smo svi suočeni“, navedeno je u saopštenju.

Ona je istakla da je „naš zajednički interes nesmetan protok roba i očuvanje privredne stabilnosti“.

„Savet ministara (BIH) ostaje u potpunosti posvećen rešavanju ovog pitanja u partnerstvu s EU“, dodala je Krišto.

U saopštenju piše da je ona sa šefom Delegacije EU Sorekom razgovarala „povodom ozbiljnih poremećaja u nesmetanom protoku roba i funkcionisanju međunarodnog prevoza, izazvanih blokadama graničnih prelaza prema EU“.

Protesti prevoznika iz BiH, Srbije i Severne Makedonije nastavljen je četvrti dan na graničnim prelazima sa zemljama članicama EU i, kako je najavljeno, trajaće do ispunjenja njihovih zahteva, posebno pravila da u zoni Šengena mogu boraviti 90 dana u okviru šest meseci.

Udruženje prevoznika Crne Gore je danas u podne obustavilo granične blokade teretnog saobraćaja pošto je s Vladom postiglo dogovor o svojim domaćim zahtevima.

Tražili su da se porez na dodatu vrednost vraća u zakonskom roku i da rok tranzita uvoza robe iz Crne Gore bude 72 sata, traže i beneficirani radni staž i dobili su uveravanje da će Vlada to razmotriti, a dobili su i uveravanja o povratu akcize plaćene na gorivo.

Crnogorski prevoznici su izdejstvovali da se produži radno vreme fitosanitarnih i veterinarskih inspektora na većim graničnim prelazima.

Ali, a ko sve to ne bude ostvareno, crnogorske kamiondžije kažu da su spremne za još oštrije blokade.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com