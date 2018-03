U Vojvodjanskoj banci keš krediti bez troškova obrade i još nižom kamatom

Vojvodjanska banka je saopštila da je povodom predstojećeg praznika Dana žena, u okviru specijalne ponude Keš s ljubavlju, odobravati keš kredite bez troškova obrade zahteva i sa još nižom nominalnom kamatnom stopom od 9,54, odnosno efektivnom od 9.97% odsto.

Nakon velikog interesovanja koje je ova akcija izazvala za Dan zaljubljenih, ova banka je odlučila da klijentima koji u periodu od 7. do 9. marta podnesu zahtev ponovo odobri pozajmice po specijalnim uslovima.

Krediti se odobravaju bez depozita ili učešća, u maksimalanom iznosu do 15.000 evra, u dinarskoj protivrednosti i rokom otplate do 10 godina. Tokom promo perioda u ponudi će biti i kratkoročni keš kredit koji se odobrava na period do 12 meseci sa fiksnom nominalnom kamatom od 6,90, odnosno efektivnom od 7,28 odsto.

Krediti se odobravaju bez definisane namene ili za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza uz mogućnost isplate dodatne gotovine.

Ova specijalna trodnevna akcija namenjena je postojećim i novim klijentima koji svoja primanja prebace u Vojvođansku banku. Pružaće i dodatnu fleksibilnost u vidu naknadnog dostavljanja potrebne dokumentacije, dok će za podnošenje zahteva biti dovoljna samo lična karta. Klijent već za 15 minuta može dobiti odgovor da li je kredit predodobren.

Pozivamo vas da iskoristite ovu jedinstvenu ponudu da sebe ili svoje lepše polovine obradujete jedinstvenim poklonom – povoljnije, brže i jednostavnije uz Keš s ljubavlju vaše Vojvođanske banke, kaže se u saopštenju Vojvodjanske banke.

Dodatne informacije o uslovima kreditiranja, kao i ostalim bankarskim uslugama klijenti mogu da dobiju 24 časa dnevno pozivanjem kontakt centra na broj telefona 0800/23 23 22 ili posetom neke od 105 filijala širom Srbije.

(Beta)