Udruženja poljoprivrednika i ministar Glamočić opisali sastanak, još bez dogovora

Predstavnik Udruženja odgajivača goveda centralne Srbije Miloš Trajković je danas, posle sastanka više od 100 poljoprivrednih udruženja s ministrom poljoprivrede Srbije Draganom Glamočićem, izjavio da to udruženje nema nikakve veze sa udruženjima koja blokiraju puteve i da se zalažu za "razgovor s nadležnima".

„Kao udruženje moramo da iscrpimo sve mogućnosti razgovora. Imamo snagu u argumentima. Nemamo taj luksuz da ako ne bismo želeli da razgovaramo i zato što su razgovori teški, naše proizvođače izvedemo na ulicu i budemo tamo do ko zna kad“, rekao je Trajković novinarima posle sastanka s Glamočićem u Palati Srbija, u Novom Beogradu.

Ipak, kazao je da, ukoliko ne bude dogovora, i njegovo udruženje može drugačije da reaguje: „Nije nam problem da kao krajnu meru prospemo stajnjak ispred nekih trgovinskih lanaca ili nekih institucija, ali nadam se da do toga neće doći“.

Trajković je rekao da su udruženja ranije upozoravala na krizu u mlekarstvu i da je neophodno uvođenje prelevmana – zaštitna taksa kojom se nadoknađuje razlika između niže cene uvezene robe i više cene domaćeg proizvoda.

Dodao je da tržište Srbije mora da se oslobodi viškova mleka i mlečnih proizvoda iz uvoza i da će u sredu razgovarati s predstavnicima Evropske komisije.

„Mi sa njima imamo ugovornu obavezu i pokušaćemo snagom argumenata da ih ubedimo da je potrebna neka vrsta zaštite srpskih proizvođača“, rekao je on.

Kazao je da je Udruženje upozorilo Ministarstvo poljoprivrede početkom decembra 2025. da mora odmah da pokrene razgovore sa EU o uvođenju prelevmana, a posle razgovora je krajem decembra bilo dogovoreno da se teret krize ravnomerno raspodeli između proizvođača, prerađivača i trgovine.

„Nakon svega, proizvođači imaju srednju cenu od oko 42 dinara za litar mleka, dok su mlekare napunjene i neće još dugo izdržati, a u trgvinama nisu spuštene marže“, rekao je Trajković.

Ukazao je i da je njegovo udruženje, pored uvođenja prelevmana, predlagalo nekoliko mera među kojima pravljenje nacionalnog brenda kačkavalja.

Objasnio je da bi to zahtevao uredbe, a pre svega ograničavanje marži u trgovinskim lancima i obvezu da taj sir prodavnice imaju na rafovima, po principu hleba „Sava“.

Naveo je da bi njegova cena bila oko 700 dinara, odnosno oko 40 odsto niža od uvoznih sireva.

„Taj sir bi se proizvodio u više mlekara pod jednim brendom i na taj način bi se povećala potrošnja mleka“, kazao je Trajković.

Potvrdio je da je njegovo udruženje tražilo smenjivanje direktora Uprave za vetrinu Predraga Rojeviće koga smatraju najodgovornijim za prekomerni uvoz mlečnih proizvoda, pre svega polutvrdih sireva, kao i proizvoda od svinjskog mesa.

Poručio je kolegama koji protesruju da iskoriste snagu argumenata dok su na ulicama i podsetio da je njegovo udruženje prosulo oko 5,5 tona mleka kao krajnju meru da se situacija shvati ozbiljno.

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga Goran Vasić kazao je da članovi tog udruženja nisu izlazili na proteste, ali da sarađuju sa Udruženjem odgajivača goveda centralne Srbije.

„Nemamo takvih problema kao kolege u centralnoj Srbiji“, kazao je on, ali je naveo da su razgovarali sa Ministarstvom poljoprivrede od novembra, kada su dobili obećanje da će mlekarski sektor biti zaštičen, da je umanjen uvoz za 34 odsto i da nema potrebe za uvođenjem prelevmana.

I on je naveo da njegovo udruženje traži smenjivanje Rojeviće koga smatraju odogovornim zbog prekomernog uvoza mlečnih proizvoda jer je u kratkom periodu dao dozvole za veliki uvoz sireva.

Dodao je da će i oni protestovati, ukoliko Rojević ne bude smenjen.

Direktorka poslovnog udruženja Zajednica živinara Srbije Sanja Čelebićanin kazala je da je učestvovala na sasatanku s ministrom jer od 2021. godine njeno udruženje pokušava da Srbija dobije status zemlje izvoznice žive živine, odnosno jednodnevnih plića, bilo da se radi o brojlerima ili roditeljskim jatima, i da dobije dozvolu za izvoz konzumnih jaja, jaja za priplod i živinskog mesa.

„Mi smo jedina država u regionu Zapadnog Balkana koja nema tu dozvolu“, kazala je ona i podsetila da udruženje na čijem je čelu postoji 30 godina i jedino je u Srbiji koje se bavi živinarstvom.

Ukazala je da se Zajednica živinara u više navrata obraćala Ministarstvu poljoprivrede, da je bilo više sastanaka, a i u kabinetu predsednika Republike i da su dobili odgovor Uprave za veterinu da će Evropskoj komisiji čija je inspekcija bila u Srbiji, krajem januara dostaviti odgovore na primedbe koje su naveli, ali do toga nije došlo.

„Mi želimo da se otvore granice za plasman naših proizvoda. Mi smo grana koja nije ugrožena i ne želimo da se merimo sa mlekarima i drugima, samodovoljni smo i ostvarujemo komercijalne viškove, ali ne možemo da izvozimo naše proizvode, osim u Crnu Goru i Severnu Makedoniju, jer nemmamo dozvolu zato što nadležni organ nije osigurao sertifikaciju ovih pošiljki u EU“, rekla je Čelebićanin.

Ona je i tehnička konsultantkinja Udruženja odgajivača svinja Srbije iz Novog Sada, zbog čega je pohvalila najavljeno skidanje prelevmana na uvoz prasadi, jer će to omogućiti popunjavanje tovilišta, ali je zamolila za pomoć zbog opadanja otkupne cene tovljenika, zbog čega proizvođači dve godine ne mogu da pokriju osnovne troškove proizvodnje.

Novinarima su govorili i predsednik Saveza agrarnih udruženja Vojvodine Mikloš Nađ, predsednik Sabora proizvođača agroprivrede Srbije (SPAS) Zoran Milićević i predstavnik udrušenja „Zemlja domaćina“ iz Ivanjice Milovan Jakovljević. Oni su se založili za razgovore sa Ministarstvom poljoprivrede da bi se rešili problemi otkupa mleka i drugi u agrarnoj proizvodnji.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić se posle sastanka kratko obratio novinarima, ne navodeći o čemu se razgovaralo na sasatanku i da li su donete neke odluke.

„Za istim stolom sa nama su danas bili predstavnici više od 100 poljoprivrednih udruženja, od juga do severa Srbije“, rekao je Glamočić i ocenio da je to bila „prava slika Srbije – vredne, radne, domaćinske“.

„Moja je poruka da država i poljoprivrednici ne stoje jedni protiv drugih, već da budu na istoj strani, za istim stolom, jer imamo isti cilj – stabilnu proizvodnju, siguran prihod i budućnost za našu decu“, kazao je on.

Ministar je novinarima rekao: „Utiske sa sastanka reći će vam predstavnici udruženja“.

„Poruka je da budemo mirni, sabrani i složni i da se bavimo poljoprivredom, proizvodnjom hrane, a o politici treba da pričamo kada dođe vreme izborne kampanje, a predsednik je najavio da će izbori biti ove godine“, kazao je Glamočić.

Ministar je potom otišao, ne odgovarajući na pitanja novinara, navodeći da žuri u istočnu Srbiju gde će s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučičem sutra i prekosutra posetiti Zaječarski i Borski okrug.

(Beta)

