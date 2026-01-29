Udruženja transportera Balkana nastavila blokadu graničnih prelaza, danas očekuju rešenje EU

Udruženja transportnih firmi Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, koja su organizovala zajednički protest, blokadom teretnih graničnih terminala prema zemljama EU nastavila su protest, ali danas očekuju rešenje Evropske komisije za problem koji vozačima stvara ograničen boravak u zemljama Šengenskog sporazuma na 90 dana u perodu od šest meseci.

Evropska komisija uvela je u oktobru 2025. godine elektronsku registraciju ulaska i izlaska (Exit Entry system – EES) kojim se strogo kontroliše dužina boravka profesionalnih vozača u 29 zemalja EU i Šengenskog sporazuma čime im je radno vreme prepolovljeno i zbog čega od 26. januara blokiraju sve granične teretne prelaze između zemalja Zapadnog Balkana i EU.

Iz Evropske komisije, čije zemlje trpe štetu zbog nemogućnosti da se dopremi roba iz zemalja Zapadnog Balkana, juče su najavili da će danas objaviti radnu verziju nove vizne strategije EU, koja bi trebalo da predvidi sistemsko rešenje za profesionalne vozače iz zemalja van Šengena u vidu specijalnih viza.

Predsednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić rekao je za Betu da je jedno od rešenja, koje su udruženja predložila, da se vozačima izdaje dugoročna vozačka viza za sve zemlje Šengena.

Istakao je da „vize podsećaju na loše vreme kada su morale da se traže, tako da to nije dobro rešenje, ali je prihvatljivo“.

Strategija Evropske komisije, kako je najavljeno, ide u tom pravcu, ali iz Privredne komore Srbije ocenjuju da predstoji dugoročna procedura za usvajanje, pa to nije nešto što rešava sadašnju situaciju, pošto bi strategija mogla da zaživi tek za oko pola godine.

Transporteri su ranije tvrdili da neće prekidati protest dok se ne nađe rešenje jer je više vozača proteklih dana kažnjeno zbog prekoračenja vremena boravka u evropskim zemljama, oduzeti su im kamioni, a oni deportovani.

Pošto je manjak profesionalnih vozača u celoj Evropi, transportne firme ne mogu da nađu dodatne vozače, niti mogu da ih plate, a istovremeno zadrže i one koji moraju da čekaju da započnu novu, dozvoljenu „kvotu“ boravka u zemljama Šengena.

(Beta)

