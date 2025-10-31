Udruženje banaka: Dinarska štednja u Srbiji od 2014. godine upetostručena

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis izjavila je da je dinarska štednja od 2014. godine do danas upetostručena, odnosno tada je bila ispod dva odsto, a sada iznosi oko 10 odsto ukupne štednje, što je rast oko 100 milijardi dinara.

„Štednja je najznačajniji izvor finansiranja banaka i ključ finansiranja kreditne aktivnosti. Bez rasta kreditne aktivnosti nema ni privrednog rasta. Vrlo smo ponosni da štednja u bankama poslednjih 10 godina beleži kontinuirani rast, posebno ohrabruje to što raste udeo dinarske štednje u ukupnoj štednji“, navela je ona novinarima uoči konferencije „Štednja u bankama i alterantive: motivi i navike građana“, koju Agencija organizuje uz podršku Privredne komore Srbije (PKS) i Udruženja banaka Srbije, a povodom Svetskog dana štednje.

Po podacima Narodne banke Srbije u ovoj godini je rast dinarske štednje stanovništva iznosio 14,5 milijardi dinara (7,6 odsto), a krajem oktobra štednja je iznosila oko 206 milijardi dinara.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita Ljubica Pantelić rekao je da je najvažnije da građani znaju da je štednja u bankama osigurana do 50.000 evra po pojedinačnom ulogu.

„To je trošak koji snose banke na osnovu svoje zakonske obaveze, a banefit koji koriste klijenti ako dođe do osiguranog slučaja", rekla je Pantelić novinarima uoči konferencije „Štednja u bankama i alterantive: motivi i navike građana".

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima Vista Rika Stanislava Petković rekla je da je imovina pod upravljanjem investicionih fondova Srbije u eksponencijalnom rastu trenutno iznosi oko dve milijarde evra.

