Udruženje malinara Vilamet nezadovoljno otkupnom cenom od 300 dinara po kilogramu

Predsednik udruženja proizvođača malina „Vilamet“ Mileta Pilčević izjavio je danas da su proizvođači malina u Srbiji nezadovoljni zbog ponuđene otkupne cene malina od 300 do 305 dinara po kilogramu i da će, ako je vlasnici hladnjača ne povećaju, ugasiti proizvodnju i preorati voćnjake.

On je agenciji Beta kazao da je berba malina tek počela i da je rod kvalitetan, ali da je zbog izmrzavanja stabala umanjen za oko 50 odsto.

„Prve ponuđene cene su do 305 dinara po kilogramu i ako otkupljivači ne povećaju to će biti isto kao i prošle godine kada je koštala do 250 dinara kilogramu, jer je sve poskupelo i ništa nećemo zaraditi“, rekao je Pilčević.

Dodao je da su i prošle godine mnogi proizvođači malina odustali od proizvodnje, a da će je ove godine masovno napustiti jer „ne žele da se džabe muče“.

„Pokušaćemo da se bavimo nečim drugim, ili ćemo ići u svet“, rekao je Pilčević.

Proizvođači su, prema njegovim rečima, već u maju tražili da Ministarstvo poljoprivrede organizuje sastanak sa vlasnicima hladnjača, koje otkupljuju to voće i dobili su obećanje da će ih sazvati krajem maja, zatim je rok pomeren za šest-sedam dana, ali da je i taj termin prošao, a poziva nema.

(Beta)

