Udruženje Međunarodni transport Srbije: Odluka o protestu nije doneta, čeka se novi sastanak sa EU

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Neđo Mandić izjavio je danas da, za razliku od Bosne i Hercegovine (BiH), čiji su vozači kamiona za 12. mart najavili novu blokadu teretnih graničnih prelaza sa zemljama Šengen sporazuma, srpski vozači čekaju ishod razgovora na narednom sastanku sa predstavnicima Evropske komisije (EK) u vezi sa rešavanjem problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama EU.

„Još nismo doneli nikakvu odluku oko novih protesta, čekamo naredni sastanak sa predstavnicima EU koji bi trebalo da se održi za oko dve nedelje, ali i da konsultujemo članstvo. Vozači u BiH trpe veće pritiske nego vozači iz Srbije, vraćaju im kamione sa granice prema Hrvatskoj, juče su vratili čak i tri autobusa sa putnicima, jer su vozači ispunili dozvoljenu dužinu boravka u zemljama Šengen sporazuma“, rekao je Mandić agenciji Beta.

EU je početkom oktobra prošle godine, uvela probnu, automatsku digitalnu kontrolu ulazaka i izlazaka iz zemalja članica (EES).

Do tada je kontrola sprovođena preko pečata u pasošima i nije, kako tvrde, bila dosledna, pa su vozači koji su prekoračili dozvoljeno vreme boravka u Šengen zoni, mogli da se „provuku“.

Profesionalnim vozačima, čiji je status izjednačen sa statusom turista, ograničen je boravak u zemljama 29 članica, potpisnica Šengenskog sporazuma, na najviše 90 dana u periodu od šest meseci, pa je od tada počelo oduzimanje kamiona sa robom, vozačima koji su ispunili tu kvotu, a oni su deportovani u zemlje iz kojih potiču.

Početkom januara ove godine profesionalni vozači BiH, Srbije i Crne Gore su na četiri dana blokirali teretne granične prelaze sa zemljama Šengena, ali od tada EK, iako je najavila promenu viznog režima, nije ponudila konkretno rešenje.

Mandić je rekao da je na poslednjem sastanku sa predstavnicima EU, prošlog petka, Hrvatska ponudila da izda dugoročnu radnu vizu i za vozače kamiona iz drugih zemalja, ali da Transportna zajednica Srbije nije sigurna da li će se to ostvariti.

Predstavnici EU, kako je rekao, na tom sastanku nisu komentarisali takvo ponuđeno rešenje.

S obzirom na to da probni period sistema automatske kontrole traje do 12. aprila, profesionalni vozači su protestom pokušali da skrenu pažnju na njihov problem jer su uplašeni da će se kontrola od tog datuma još doslednije sprovoditi.

Mandić kaže da deportacija vozača iz Srbije nije prestala, mada je malo manja nego pre otpočinjanja pregovora o rešavanju tog problema.

U transportnim firmama kažu da nemaju ni ekonomskih mogućnosti da zaposle veći broj vozača jer je sadašnjim praktično prepolovljeno radno vreme niti mogu da nađu taj profil na tržištu Evrope, pošto je zanimanje deficitarno.

EU je elektronski sistem kontrole uvela, kako tvrde, da bi smanjila ulazak migrantima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com