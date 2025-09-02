Ugovorom predviđene privilegije za učesnike izložbe Expo 2027, među njima i Expo viza

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Srbije i Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), ukoliko ga poslanici u Skupštini Srbije usvoje, odobriće „širok spektar“ privilegija i pogodnosti učesnicima specijalozovane izložbe „Expo 2027“ u Beogradu, a najznačajnija je „Expo viza“, objavio je Nedeljnik.rs.

Cilj tog dokumenta koji, kako je navedeno u obrazloženju, predstavlja standardnu međunarodnu praksu za zemlje domaćine, je da stvori „povoljan pravni, fiskalni i administrativni okvir“, kako bi bilo olakšano učešće i funkcionisanje stranih delegacija tokom pripreme i održavanja manifestacije.

Ugovor definiše poseban status koji će uživati zvanični i nezvanični učesnici, njihovo osoblje i članovi njihovih porodica, a jedna od najznačajnijih je uvođenje specijalne „Expo vize“, definisane kao viza za duži boravak (viza D) koja će se izdavati po ubrzanoj proceduri i bez naknade.

Ta viza je, kako se navodi, namenjena – od osoblja zvaničnih učesnika i članova njihovih porodica, preko medijskih predstavnika, umetnika, do volontera, a njena ključna prednost je što „suštinski zamenjuje kompleksne procedure za dobijanje boravišnih i radnih dozvola“.

„Expo viza omogućava nosiocu da uđe, boravi i radi u Srbiji, i oslobađa ga od obaveze pribavljanja odobrenja za privremeni boravak i jedinstvene dozvole“, piše u Ugovoru.

Time se, kako piše Nedeljnik, drastično pojednostavljuje birokratija za hiljade stranih državljana koji će boraviti u Srbiji zbog potreba izložbe.

Svaki zvanični učesnik (država ili međunarodna organizacija) imaće pravo da osnuje „Kancelariju Komesara sekcije“, koja će imati status domaćeg pravnog lica i biće upisana u poseban registar.

Te kancelarije biće oslobođene plaćanja poreza na dobit ostvarenu od komercijalnih aktivnosti unutar izložbe, kao i poreza na imovinu koju koriste za potrebe manifestacije.

Ugovor predviđa i značajne fiskalne olakšice u sistemu poreza na dodatu vrednost.

„Kancelarije će imati pravo na povraćaj PDV-a plaćenog ‘za potrebe izgradnje, montaže, postavke, upravljanja ili demontaže njihovih paviljona na Izložbi’, kao i za nabavku dobara i usluga neophodnih za njihovo funkcionisanje“, piše Nedeljnik.

Osoblje i članovi njihovih porodica, pod uslovom da nisu državljani Srbije ili nemaju prebivalište u njoj, biće oslobođeni od svakog oblika direktnog oporezivanja dohotka koji im isplaćuju njihove matične kancelarije.

U pogledu carinskih procedura, Kancelarije komesara biće oslobođene plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a na robu koja se uvozi za obavljanje institucionalnih i nekomercijalnih aktivnosti.

Takođe, predviđene su olakšice za privremeni uvoz opreme i ličnih stvari za osoblje.

„Radi efikasnijeg rešavanja svih administrativnih pitanja, od viza do carinskih deklaracija, Organizator će uspostaviti ‘jedinstveno pristupno mesto’ kao centralni servis za sve učesnike. Svrha ovog tela je da bude ‘kanal za obradu prijava ili zahteva koji se odnose na privilegije i pogodnosti iz ovog Ugovora'“, navedeno je.

Po Ugovoru, sve te pogodnosti se daju isključivo u funkcionalne svrhe, kao i da će privilegije „biti date isključivo za potrebe održavanja Expo 2027 Beograd, a ne za lične potrebe pojedinaca“, preneo je Nedeljnik.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com