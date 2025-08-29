UGS ‘Nezavisnost’: Bez jedinstvenog predloga, završeni pregovori o minimalcu za 2026. godinu

Pregovori o minimalnoj zaradi za 2026. godinu predstavnika Vlade Srbije, Saveza samostalnih sindikata, Ujedinjenog granskog sindikata (UGS) „Nezavisnost“ i Unije poslodavaca Srbije završeni su danas, bez jedinstvenog stava tih socijalnih partnera, saznaje Beta.

„Današnji sastanak je održan na predlog Ministarstva finansija i sindikati su očekivali da će dati korigovan raniji predlog za minimalnu zaradu za 2026. godinu, ali ono to nije učinilo“, rekao je posle sastanka savetnik za ekonomska pitanja u sindikatu UGS „Nezavisnost“ Zoran Ristić.

Ministarsrtvo finansija je ranije ponudilo da „minimalac“ za narednu godinu iznosi 550 evra, sindikati su tražili 600 evra ili 70.000 dinara, a poslodavci su ocenili da ga ne treba povećavati nakon korekcije 1. oktobra, na 500 evra.

Ristić je rekao da su današnjim sastankom pregovori socijalnih partnera formalno završeni i da ostaje mogućnost jedino da se na sednici Socijalno-ekonomskog saveta 9. septembra „približe stavovi, što je teško očekivati“.

„Realnije je očekivati da Vlada Srbije do 15. septembra, koji je krajnji rok za donošenje odluke o visini minimalne zarade za 2026, to učini, odnosno potvrdi iznos koji je sama predložila pre nekoliko meseci“, rekao je Ristić.

Zakon o radu predviđa da u slučaju da se ne postigne dogovor Vlade, sindikata i poslodavaca, Vlada donese konačnu odluku o visini minimalne zarade, a već nekoliko godina, taj iznos pre početka pregovora saopštava predsednik države Aleksandar Vučić.

(Beta)

