Ukrajina će ove godine imati prepolovljen privredni rast

Ukrajina će ove godine, računajući i doprinos spolja, zabeležiti manji privredni rast od očekivanog zbog opsežnog ruskog uništavanja njene energetske i druge infrastrukture ove zime, saopštila je danas Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), dok se preduzeća bore da u petoj godini ruske invazije nastave da rade.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prepolovila je svoju prognozu rasta za Ukrajinu za 2026. godinu sa 5% rasta u prethodnoj proceni iz septembra, na 2,5 odsto sada.

EBRD je dodala da će ekonomski efekti ruskih raketnih i bespilotnih napada na elektrane i druge objekte, koji su ostavili ljude da trpe hladnoću i mrak, uticati na rast i 2027. godine.

Glavna ekonomistkinja EBRD Beata Javorčik rekla da nestanak struje pogađa privredu jer bez struje ne može da radi.

Javorčik je rekla da se Ukrajinci suočavaju sa „neverovatnim izazovom, zaslužuju veliko poštovanje što su u stanju da izdrže ovo i ne izgube nadu i nastave da podržavaju svoju zemlju u borbi“.

Ranija prognoza je takođe pretpostavila da će Ukrajina moći da pokrene deo rekonstrukcije srušenog ove godine, ali to očekivanje je odloženo za 2027. godinu jer je mir zasad nedostižan.

EBRD je podržala kupovinu generatora i mala i srednja preduzeća kreditnim garancijama koje im omogućavaju uzimanje kredita od ukrajinskih banaka, ukupno više od tri milijarde dolara takvog finansiranja poslovanja tokom rata.

Drugi faktori koji opterećuju privredu je nedostatak radne snage zbog velikog broja ljudi koji su napustili zemlju ili su u vojsci, uz to je i loše vreme smanjilo izvoz žitarica, a bilo je i povlačenja nekih trgovinskih privilegija sa Evropskom unijom, navodi se u izveštaju EBRD.

Pošto je izbio rat u februaru 2022. godine, EU je suspendovala carine na uvoz iz Ukrajine, ali su prošle godine uvedena ograničenja za neke politički osetljive uvozne proizvode poput šećera i biljnih ulja, kao deo revizije sporazuma o slobodnoj trgovini EU i Ukrajine što su zahtevali evropski poljoprivrednici koji se smatraju pogođeni uvozom ukrajinskih proizvoda.

Ukrajina je izgubila 29 odsto svog BDP-a u prvoj godini rata, a njena privreda je sada za oko jednu petinu manja nego pre rata.

Potrošnja potrošača i preduzeća je opala jer je mnogo ljudi otišlo i jer su velika preduzeća u oblastima koje je okupirala Rusija.

Ukrajinska vlada se oslanjala na kredite i grantove svojih saveznika da bi nastavila da isplaćuje penzije i plate nastavnika i zdravstvenih radnika, dok se većina domaćih poreskih prihoda troši na vojsku.

Osnovana 1991. godine radi podrške tranziciji ka tržišnim ekonomijama u Srednjoj i Istočnoj Evropi nakon posle Hladnog rata, EBRD sa sedištem u Londonu je u vlasništvu 77 država, Evropske unije i Evropske investicione banke.

Od tada je proširila poslovanje na druge regione.

Procena za Ukrajinu bila je deo prognoze rasta EBRD-a za ekonomije u regionima, uključujući Istočnu Evropu i bivši Sovjetski Savez, Centralnu Aziju, Zapadni Balkan i Podsaharsku Afriku.

(Beta)

