Ukrajina je objavila da je Rusiju pre četiri dana isključila s elektroenergetske mreže nuklearnu elektranu Zaporožje i da, uprkos bezbednosnim rizicima, pokušava da je „ukrade“ povezujući je na mrežu koju kontroliše Rusija.

„Pozivamo sve države zabrinute za nuklearnu bezbednost i sigurnost da jasno stave do znanja Moskvi da se njeno nuklearno kockanje mora završiti“, rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibega u poruci na društvenoj mreži X.

Ta elektrana, u Energodaru, u južnoj Zaporoškoj oblasti, pod ruskom okuapcijom je od marta 2022. godine, na početku ruske invazije na Ukrajinu, a najveća je u Evropi. Njenih šest reaktora je isključeno, ali joj je potrebna spoljna energija za njihovo hlađenje.

Danas je operater elektrane kojom upravlja ruska grupa Rosatom, potvrdio da je elektrana od utorka bez spoljnog napajanja i da rezervni generatori zadovoljavaju potrebe.

„Od 23. septembra 2025. godine, napajanje nuklearne elektrane Zaporožje obezbeđuju rezervni dizel generatori“, rekao je operater na Telegramu.

Po tom izvoru, postoje dovoljne rezerve goriva za dugotrajni rad u autonomnom režimu, a reaktori su „potpuno ohlađeni“.

Ali, ukrajinski ministar Andrij Sibega rekao je da ruske operater „ignoriše nuklearnu bezbednost“ da bi „udovoljio svojim šefovima u Moskvi“. Po njegovim rečima, „Rusija je izgradila 200 kilometara dalekovoda u pripremi za pokušaj krađe elektrane, njeno povezivanje na mrežu (pod ruskom kontrolom) i njeno ponovno pokretanje“.

Optužio je Moskvu za „neodgovorne postupke“ koji su izazvali „previše nuklearnih rizika“ od početka invazije 2022. godine.

„Ruski pokušaj ponovnog povezivanja elektrane mogao bi biti najgori do sada, donoseći najveće rizike. Moskva pokušava da uključi IAEA (Međunarodnu agenciju za atomsku energiju) u ovu avanturu i da opravda krađu“ elektrane, rekao je Sibiga, zahtevajući da se elektrana vrati pod ukrajinsku kontrolu.

Šefa IAEA Rafaela Grosija, u petak je u Kremlju primio predsednik Vladimir Putin. Na platformi X Grosi je naveo da je sa šefom Rosatoma Aleksejem Lihačovom razgovarao o „bezbednosti“ elektrane Zaporožje.

(Beta)

