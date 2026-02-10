Ukrajina počinje sa zakopavanjem elektroenergetske mreže kako bi je zaštitila od ruskih napada

Ukrajina je počela da premešta neke od svojih električnih trafostanica pod zemlju kako bi obezbedila dugoročnu zaštitu svoje kritične infrastrukture od ruskih napada usmerenih na lišavanje zemlje struje.

Prema Ukrenergu, državnom operateru mreže, jedna trafostanica je već obezbeđena u podzemnom betonskom bunkeru, a druga je u izgradnji.

„Podzemni bunkeri će zaštititi trafostanice“, rekao je danas generalni direktor Vitalij Zajčenko u intervjuu za Kijev Indipendent (Kyiv Independent).

Taj sistem, predstavljen kao ključni element dugoročne energetske otpornosti, ostaje skup i spor za primenu. Svaka lokacija predstavlja investiciju od desetina miliona dolara, a Ukrajina ne može sama da finansira zaštitu oko 100 strateških trafostanica.

„Trebaće godine i milioni evra“, naglasio je Aleksandar Harčenko, direktor Istraživačkog centra za energetsku industriju sa sedištem u Kijevu.

Trafostanice su glavna meta ruskih napada. Njihovo uništenje prekida protok električne energije od elektrana do domova i preduzeća, uzrokujući široko rasprostranjene prekide.

Ukrenergo je naznačio da traži spoljno finansiranje za nastavak projekta, posebno od Evropske investicione banke, koja je već 2024. godine odobrila 86 miliona evra za sisteme zaštite od dronova.

Evropska centralna banka je saopštila da istražuje načine da podrži zaštitu ukrajinske energetske infrastrukture, bez potvrde bilo kakvog novog finansiranja.

(Beta)

