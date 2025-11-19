Upravljanje gasnom infrastrukturom biće povereno novom preduzeću, Srbijagas ostaje snabdevač

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila da je na današnjoj vanrednoj sednici Vlade Srbije doneta odluka da se upravljanje gasnom infrastrukturom poveri novom preduzeću, dok će Srbijagas nastaviti da snabdeva tržište gasom i to će mu biti glavna uloga u budućnosti, prenela je RTS.

„To je nešto što smo u elektroenergetskom sektoru već uradili, gde imamo posebne kompanije koje se bave prenosom električne energije, proizvodnjom i distribucijom. Sad to isto radimo u gasnom sektoru i to je jedan reformski proces koji će pre svega doprineti da sektor bude uređeniji, a da i u budućnosti budemo sigurniji što se tiče i izgradnje novih gasovoda i što se tiče snabdevanja gasom“, rekla je ministarka posle sednice Vlade na kojoj je razmotren paket energetskih propisa.

Dodala je da je Vlada razmatrala i donošenje zakona o nafti, gasu i obaveznim rezervama, a razmotrene su i nabavke dodatne količine bezina i dizela.

„U prethodne dve i po godine povećali samo rezerve evro-dizela za 70.600 tona. Stvorili smo uslove da budemo još bezbedni u slučaju nepredviđenih situacija, ali nastavljamo sa 38.000 tona benzina, kao i dodatnih 66.000 tona dizela“, rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je rekla da bi trebalo da u Smederevu počne punjenje rezervoara koji treba uskoro da dobije dozvolu za rad.

„Samo da razjasnim što se gasa tiče: Ovo sad nema veze sa naftom ni sa ruskim aranžmanom, ima veze sa usklađivanjem našeg zakonskog okvira kada je u pitanju gasni sektor, pre svega sa standardima Evropske unije, a sve u cilju da budemo što bezbedniji i da u našoj zemlji obezbedimo uslove da imamo dovoljno energenata, pre svega gasa“, rekla je ministarka.

Rekla je da je cilj Srbije da se uradi diversifikacija izvora gasa.

„Zato i gradimo nove gasne interkonekcije i sa Severnom Makedonijom i sa Rumunijom, pored one koje smo već sagradili sa Bugarskom, da bismo u budućnosti imali više izvora i da bismo mogli da pregovaramo sa više strana i da dođemo do najboljih mogućih uslova za našu zemlju“, rekla je Đedović Handanović.

(Beta)

