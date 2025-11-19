Upravljanje gasnom infrastrukturom biće povereno novom preduzeću, Srbijagas ostaje snabdevač

„To je nešto što smo u elektroenergetskom sektoru već uradili, gde imamo posebne kompanije koje se bave prenosom električne energije, proizvodnjom i distribucijom. Sad to isto radimo u gasnom sektoru i to je jedan reformski proces koji će pre svega doprineti da sektor bude uređeniji, a da i u budućnosti budemo sigurniji što se tiče i izgradnje novih gasovoda i što se tiče snabdevanja gasom“, rekla je ministarka posle sednice Vlade na kojoj je razmotren paket energetskih propisa.
Dodala je da je Vlada razmatrala i donošenje zakona o nafti, gasu i obaveznim rezervama, a razmotrene su i nabavke dodatne količine bezina i dizela.
„U prethodne dve i po godine povećali samo rezerve evro-dizela za 70.600 tona. Stvorili smo uslove da budemo još bezbedni u slučaju nepredviđenih situacija, ali nastavljamo sa 38.000 tona benzina, kao i dodatnih 66.000 tona dizela“, rekla je Đedović Handanović.
Ministarka je rekla da bi trebalo da u Smederevu počne punjenje rezervoara koji treba uskoro da dobije dozvolu za rad.
„Samo da razjasnim što se gasa tiče: Ovo sad nema veze sa naftom ni sa ruskim aranžmanom, ima veze sa usklađivanjem našeg zakonskog okvira kada je u pitanju gasni sektor, pre svega sa standardima Evropske unije, a sve u cilju da budemo što bezbedniji i da u našoj zemlji obezbedimo uslove da imamo dovoljno energenata, pre svega gasa“, rekla je ministarka.
Rekla je da je cilj Srbije da se uradi diversifikacija izvora gasa.
„Zato i gradimo nove gasne interkonekcije i sa Severnom Makedonijom i sa Rumunijom, pored one koje smo već sagradili sa Bugarskom, da bismo u budućnosti imali više izvora i da bismo mogli da pregovaramo sa više strana i da dođemo do najboljih mogućih uslova za našu zemlju“, rekla je Đedović Handanović.
(Beta)
