Uredba o ograničenju cena mesa se poštuje, kontrole u toku

BEOGRAD – Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je danas za Tanjug da se poslednja Uredba Vlade Srbije o ograničenju cena svih kategorija svinjskog mesa i trgovačkih marži apsolutno primenjuje i da je Tržisna inspekcija počele da kontroliše njeno sprovođenje.

„Čujem da se trgovci bune, da im je malo. Znate kako, moramo svi da podnesemo teret u ovom vremenu koje nije baš normalno i ko god kaže da sve treba da funkcioniše po principima liberalne i otvorene ekonomije, taj je nešto promašio. Sve se promenilo u poslednjih nekoliko meseci“, ocenio je Nedimović.

On je rekao da treba pitati proizvođače svinja da li su zadovoljni, jer se cena živih tovljenika kreće od 140 do 160 dinara po kilogramu.

„Klaničari malo škrguću zubima, a trgovci otovreno kažu da im je to malo, ali znate kako, sve te stvari moramo da posmatramo na malo duži period i najvažniji su postošači“, zakljucio je ministar poljopoprivrede.

Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije (PKS) Nenad Budimović naglašava u izjavi za Tanjug ako bi sve tri karike u proizvodnji: farmeri, klaničari i trgovci morali da sednu i dogovore jer Ureba se tiče trgovaca i klaničara, ali ne i stočara.

„Ako imamo ograničenje marži i cena u proizvodnji u klaničnoj industriji, trebalo je na neki način urediti i cenu tovljenika. Zato što klaničari imaju određenu cenu određanih kategorija svinjskog mesa, a sirovina odnosno žive svinje su ostale slobodne. Farmeri, koji su u poslednje vreme bili stalno na gubitku, trenutno imaju rentabilnost proizvodnje i jednostavno je došlo do tog disbalansa u nabavci živih svinjja i proizvodnji mesa“, primetio je Budimović.

Objasnio je da bi takva situacija mogla da se odrazi na smanjenje proivodnje u klanicama, odnosno manjeg otkupa od proizvođača, zbog toga što cena svinja nije ograničena.

„Međutim, mi nemamo dovoljno živih svinja i taj nedostatak mora da se nadoknađuje uvozom, a cene energenata, stočne hrane i svih faktora koji utiču na proizvodnju su visoke. U poslednje vreme postoji ponovo kolebanje cene kukuruza sa 29 na 32 dinara, tako da bi bilo dobro da se sastanu klaničari, trgovci i faremri da ugovore pod kojim uslovima se proizvodi, kako bi svi imali rentabilnost“, rekao je Budimović.

On je potvrdio da je cena živih svinja od 250 do 260 dinara po kilogramu, a da je njihova proizvodna cena 225 dinara.

„To jecena bez PDV-a i zarade. Treba dodati zaradu, jer svi rade da bi imali koristi, a ne da bi proizvodili gubitke“, rekao je Nedimović.

Upozorio je i da bi neizvesnost u proizvodnji mogla naterati faremre da odustaju do uzgoja svinja.

„Početkom godine je smanjen broj krmača, pa time i genetskog potencijala i naša proizvodnja je osuđna na smanjenje broja tovljenika. Mi nemamo dovoljno muške prasadi koja treba da uđe u tov. Sve su to parametri koji povlače jedni druge i ovu situaciju sa cenom mesa treba prevazići što pre“, rekao je stručnjak PKS-a.

Budimović je napomenuo kako uredbe služe da bi sredile trenutno satanje, ali da se tom problemu mora prići strateški.

„Bilanse treba uraditi, bar do kraja godine, počev od hrane za životinje, preko broja živih životinja i proizvodnje rezervi. Sve to treba uraditi i priremiti i mislim da je to posao koji zahteva što hitnije rešavanje“, zaključio je Budimović.

(Tanjug)

