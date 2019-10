Uskoro 56 kamera na autoputu BG-Nis, test faza tri meseca

BEOGRAD – Na autoputu Beograd – Niš do 15. oktobra biće postavljeno ukupno 56 kamera na 14 portala u oba smera, koje će snimati vozila i meriti prosečnu brzinu na deonicama dugim od šest do 32 kilometara, rečeno je danas Tanjugu u Putevima Srbije.

Pomoćnik direktora Sektora za naplatu putarine u Putevima Srbije i rukovodilac tog projekta Darko Savić je rekao da će biti istanlirane kamere na deonici od Beograda do Malog Požarevca u dužini od 10 kilometara, zatim od Malog Požarevca do Umčara dugoj sedam kilometara, od Umčara do Vodnja šest km, od Vodnja do Smedereva 12 km, od Smedereva do Velike Plane 30 km i Velike Plane do Markovca 12 km.

Takođe kamere će biti i na deonici od Markovca do Batocine dugoj 10 km, od Batocine do Jagodine 22 km, od Jagodine do Paraćina 24 km, od Paraćina do Pojata 12km, od Pojata do Aleksinackih Rudnika 32 km, od Aleksinackih Rudnika do Aleksinca šest km i od Aleksinca do Niša (Trupale) 20 km.

Po četiri kamere na 14 portala snimaće saobraćaj na svih šest traka autoput.

Saobraćajna policija će u prva tri meseca testirati te kamere i onda će doneti odluku da li će ih koristiti za kažnjavanje vozača koji neku od deonica prođu većom prosečnom brzinom od 130 km na sat.

Sada se meri prosečna brzina, na primer, na ulazu i na izlazu sa autoputa, pa vozači koji voze brže od maksimalno dozvoljenih 130 km na sat pre nego što izađu na naplatnoj rampi naprave pauzu i tako smanje prosečnu brzinu.

Savić je rekao Tanjugu da će kamere snimati vozila ispod portala i napomenuo da postoje deonice između kojih nema odmorišta niti benzinskih stanica, niti bilo šta gde bi vozači mogli da stanu i produže vreme putovanje kako bi smanjili prosečnu brzinu.

Kaže da će deonice na kojima se postavljaju kamere biti duge od šest do 32 km i da će kamere biti postavljane na 14 portala u oba smera, kao i da će testiranje kamera trajati između dva i tri meseca.

Kamere će, prema njegovim rečima, moći sa 100 odsto tačnosti da snime vozila pri brzini do 250 km na sat.

„Autoput Beograd – Niš sa sadašnjom gustinom saobraćaja ne omogućava vozilima da se kreću brzinama većim od 250 km na sat. Čak i da neko vozi tolikom brzinom sigurno će proći manjom brzinom ispod nekog portala“, kaže Savić.

Dodaje da kamere mogu da snime tablicu i pri brzini većoj od 250 km na sat, ali ne sa 100 tačnosti i da je sigurno da neće moći niko da prođe većom brzinom od 250 km na sat a da ne bude snimljen.

„Putevi Srbije se zalažu da se vrši merenje prosečne brzine, jer svakodnevno imamo poginule na autoputu. Cilj je da zaštitimo učesnike u saobraćaju. Srbija ima jedan od najprometnijih koridora u Evropi pošto spaja istočnu i zapadnu Evropu. Svake godine beležimo drastično povećanje broja vozila“, rekao je on.

Savić dodaje da su nam, na primer, u avgustu 2019. autoputevi bili prenatrpani.

„Uvideli smo da imamo portale za postavljanje kamera, za šta inače treba puno novca, mi imamo portale ispred svake naplatne stanice i to su idealna mesta za postavljanje kamera. Tako možemo da pratimo da li se vozilo isključilo sa autoputa ili nastavlja dalje“.

Putevi Srbije će tako moći kamerama da detektuju sva vozila koja koriste autoput, pošto ima slučajeva da vozači koriste autoput i onda razgrade žicu i izađu sa autoputa i tako izbegnu plaćanje.

„Imamo više desetina hiljada takvih vozila godišnje, a prvenstveno su to šlep službe koje uđu na autoput i razgrade žicu duž autoputa. Tako ugrožavaju svoju bezbednost, kao i drugih učesnika u saobraćaju, pa ima slučajeva da ljudi nalete na psa i neku drugu životinju na autoputu“, napomenuo je Savić.

