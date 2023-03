Uskoro će mobilni uređaji biti povezani sa superkomjuterom, slede velike promene

KOPAONIK – Već u narednih desetak godina sledi velika transformacija u korišćenju mobilnih uređaja i interneta, koji će biti povezani sa superkompjuterom, rečeno je danas na Kopaonik biznis forumu na panelu „Digitalni otisak: Unapređena saradnja u digitalnom okruženju“, a generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić kaže da će do kraja godine biti sprovedena aukcija za frekvencijski spektar 5G mreže i da će biti brzo uvedeni novi servisi.

„Aukcija će biti do kraja godine, po informacijama koje mi imamo. Po meni, biće na vreme. Sva tri mobilna operatera su dosta spremna, jer su već 4G pokrivanjem prilično jaka, tako da mi deluje da ćemo uspeti brzo da pokrijemo 5G mrežom, ali nije bitno samo pokriti, što bi se videlo samo kroz ubrzano surfovanje internetom, već da se uvedu novi servisi koji mogu da se primene samo na 5G tehnologiji“, rekao je Lučić Tanjugu.

Objasnio je da 5G donosi malo kašnjenje signala između mašine i repetitora i zato je ona krucijalna, jer će omogućiti bežičnu komunikaciju mašina koja će uspeti, koristeći veštačku inteligenciju, da olakša život u mnogim sferama.

Lučić je rekao da će 5G omogućiti upravljanje vozilima bez vozača ili primena nano robota u medicini i mnogim drugim sferama poslovanja, u kombinaciji sa raznim senzorima i prijemnicima.

„Zato je razvoj veštačke inteligencije vrlo bitan, Telekom se intenzivno bavi njenim razvojem u više segmenata, pre svega dobar odgovor za korisničke žalbe, zatim u pametnom projektovanju investicija i u prediktivnom održavanju“, naveo je Lučić.

Istakao je da će razvoj veštačke inteligencije promeniti svet.

Lučić je poručio da će Telekom biti nosilac razvoja 5G u regionu, pošto jedini ima ugovor sa Evropskom investicionom bankom, koja će pomoći da se ubrzano razvija 5G.

„Već smo investirali u optiku, koja je jedan od ključnih faktora dobrog 5G, mi ćemo definitivno biti nosioci razvoja 5G tehnologije i u Srbiji, BiH i u Crnoj Gori, ali nećemo da se tu zautavimo“, naveo je Lučić i podsetio da Telekom Srbija veliki broj startapa koje bude finansirao sa svojim fondom biti praktična primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja bazirano na 5G tehnologiji.

Dodao je da se grdno vara svako ko očekuje da će svet u narednih 10 do 15 godine biti kao sada ili malo drugačije, kao što sada deca ne mogu da shvate da se pre živelo bez interneta.

Generalni direktor Jetela i predsednik Saveta stranih investitora Majk Mišel je rekao da je u svetu 5,4 ili 5,6 miljardi ljudi povezano međusobno mobilnim telefonima.

„Ako pogledamo šta su pokretači rasta i šta je sve iza toga, u poslednjih 10 godina, 27 puta se povećala potrošnja podataka, svet telkoma je neverovatan, a sve zbog konektivnosti. Investirano je 3,6 triliona dolara u konektivnost i sada dvoje od troje ljudi u svetu koristi mobilni internet, dok preostala trećina nije“, naveo je Mišel.

Kaže da je pokrivenost obezbeđena manje više svuda u svetu i da u svetu ima oko 3,6 miljardi ljudi koji su korisnici mobilnog interneta.

„Sve će se više koristiti veštačka inteligencija i klaudi za skladištenje velikog broja podataka. Zbog toga ćemo imati sve više uređaja u svojim rukama. Ispred nas je fascinantan period razvoja tehnologije. Broj podataka će i dalje rasti i do 2030. biće investirano u ovu oblast još 1,4 ili 1,5 triliona dolara. To je fantastična mogućnost za nas i treba da vidimo kako to da iskoristimo. Zato idemo ka 5G, gde je klljučna stvar pristupačnost, da bi se zadovoljile rastuće potrebe. Vaš uređaj, gde god da ste, imaće pristup super komjuteru, svi će imati jednak prstup. Narednih 10 godina je period velike transformacije“, rekao je Mišel.

Dodao je i da je Srbija puno napredovala u toj oblasti, u odnosu na ono gde je nekada bila.

Generalni direktor „A1 Srbija & A1 Slovenija“ Dejan Turk je izrazio očekivanje da će ove godine biti raspisan konkurs za dodelu frekvencijskog spektra za novu 5G mrežu i da bi operateri već početkom 2024. mogli da planiraju 5G tehnologije.

Kazao je da operateri planiraju gašenje 3G mreže i puno sredstava investiraju da bi zadovoljile rast potrebe za podacimo.

„Imamo obećanje da će ove godine doći do aukcije frekvencijskog spektra“, dodao je on.

Takođe, istakao je da primena veštačke inteligencije otvara velike mogućnosti za razvoj biznisa.

(Tanjug)

