Uskoro poseban zakon o obnovljivim izvorima

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović najavila je pripremu posebnog zakona o obnovljivim izvorima energije, kako bi se oni koristili mnogo više nego do sada, s obzirom na veliki potencijal Srbije u toj oblasti, kao i osnivanje velikog fonda za energetsku efikasnost.

Ona je rekla Tanjug da je propis o obnovljivim izvorima energije potpuni novitet, jer su obnovljivi izvori energije sada deo Zakona o energetici.

„Kada pitate ljude u ministarstvu, oni će vam reći da gotovo 27 odsto jeste proizvodnja iz obnovljivih izvora energije, ali oni tu računaju i velike hidreoelektrane. Kada izuzmemo velike hidroelektrane, ono što je biomasa, geotermalna energija, solarna energija, onda ćete videti da je to nekih 4,5 odsto“, kaže Mihajlović.

To je, smatra, stvarno jako malo u odnosu na sve druge države i u odnosu na potencijal koji Srbija ima.

„Srbija ima ogroman potencijal u biomasi, u geotermalnim izvorima, u solarnoj energiji, ali ga očigledno do sada nije iskoristila. Mi ćemo tim zakonom pokušati da napravimo prostor, ambijent da se obnovljivi izvori energije mnogo više koriste“, rekla je Mihajlović.

Objasnila je da će biti promenjen dosadašnji sistem fid-in tarifa i da će biti uvedene aukcije za energiju iz obnovljivih izvora.

„Neće više biti fid-in tarifa, to znači da koliko god da vi proizvedete država vam plati pošto stavite tu energiju na mrežu, nego će biti takozvane aukcije koje danas svuda u svetu postoje, a to znači da postoji konkurencija i između onih koji proizvode tu energiju iz obnovljivih izvora energije“, napomenula je Mihajlović.

Posebna pažnja će se, kaže, obratiti na kogeneraciju, odnosno na proizvodnju i električne i toplotne energije u isto vreme, jer je to, pre svega, jako efikasno.

„Ono što je, takođe, novitet u zakonima jeste pravljenje jednog velikog fonda za energetsku efikasnost. On je do sada bio jako mali i postojao u okviru ministarstva. To je bio mali novac u odnosu na mogućnosti da podignete energetsku efikasnost“, rekla je Mihajlović.

Navela je da je plan da se fond puni najmanje novcem iz budžeta, a mnogo više iz svih drugih međunarodnih fondova koje možemo obezbediti.

„Želimo da se okrenemo, pre svega, domaćinstvima, dakle, ne samo javnim zgradama, velikim zgradima gde može svakako da se uradi mnogo da bi se povećala energetska efikasnost, nego domaćinstvima“, kaže ministarka.

Kako je navela, u proseku se u Srbiji „baci“ 40 odsto električne i toplotne energije zato što domaćinstva nemaju dobra vrata, prozore i izolaciju zidova.

Naglasila je da će država kroz taj fond da postavi kao nacionalni cilj i nacionalnu politiku broj jedan pokušaj da smanjimo trošenje energije jer, kaže, o njoj moramo da vodimo računa.

Mihajlović je navela da mnogi zakoni iz oblasti enregetike i rudarstva nisu menjani više od šest i sedam godina, a da se za to vreme mnogo toga promenilo.

„Sada pričamo o energetici i životnoj sredini kao nečemu što normalno ide zajedno, pre sedam godina to nije bilo tako“, kaže ministarka.

Svi zakoni iz tih oblasti, kako je rekla, potpuno će biti promenjeni kako bi se prilagodili novim zelenim agendama.

Naglasila je da će izmenama zakona biti napravljen prostor za potpunu digitalizaciju svega što se dešava u Ministarstvu rudarstva i energetike.

„Neće više biti toga da se dostavljaju dokumenti, da se traže istražna prava, dozvole i rešenja, sve će biti elektronski kao što postoji elektronska građevinska dozvola. Prilagodićemo se i svim evropskim direktivama kojima se do sada nismo prilagodili“, navela je Mihajlović.

